Στέλιος Ρόκκος: Συγκινεί η γυναίκα του για τον χαμό του αδερφού του

Τα συγκινητικά λόγια της συζύγου του Στέλιου Ρόκκου για την απώλεια του αδερφού του.

Βαρύ πένθος βιώνει τις τελευταίες ημέρες ο Στέλιος Ρόκκος, καθώς ο αδερφός του Νίκος Ρόκκος, που ήταν ψαράς, πνίγηκε σε θαλάσσια περιοχή της Λήμνου.

Η σύζυγος του τραγουδιστή, Λελέ Γκόφα, δημοσίευσε μία σπαρακτική ανάρτηση για αυτήν την τραγική απώλεια.

«Κάθε φορά που έβλεπα να αναρτήσεις τα social για πένθος αναρωτιόμουν και κορόιδευα. Έλεγα δηλαδή τώρα μέσα στον πόνο τους αυτό σκέφτηκα να κάνουν. Αυτή τη φορά όμως νιώθω τεράστια ανάγκη να φωνάξω πόσο σε αγαπάμε, πόσο θα μας λείπεις για πάντα Νίκο μας. Τίποτα δεν θα είναι ξανά το ίδιο εδώ.

Εύχομαι εκεί που πήγες να είναι πραγματικά τόσο όμορφα και ας πονάμε εμείς εδώ που δεν ξέρουμε», έγραψε η Λελέ Γκόφα για τον θάνατο του αδελφού του Στέλιου Ρόκκου.

