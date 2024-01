“Beverly Hills” - Ίαν Ζίρινγκ: άγριος ξυλοδαρμός του ηθοποιού σε καβγά (βίντεο)

Ο γνωστός ηθοποιος, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού σε πολυσύχναστο δρόμο του Χόλιγουντ. Δείτε τις σκηνές από την συμπλοκή.

Θύμα ξυλοδαρμού, στη μέση ενός από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του Λος Άντζελες έπεσε ο σταρ του “Beverly Hills, 90210” Ίαν Ζίρινγκ .

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, ο γνωστός ηθοποιός δέχθηκε επίθεση από τέσσερις μηχανόβιους στη λεωφόρο Hollywood Boulevard.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που οι μοτοσυκλετιστές περνάνε δίπλα από το όχημα του Ζίρινγκ. Ο ηθοποιός βγήκε από το όχημά του, πλησίασε τον μηχανόβιο και του έριξε γροθιά στο πρόσωπο. Τότε, ξεκίνησαν να τον χτυπούν τέσσερα άτομα, με τον ίδιο να τρέχει προς το αυτοκίνητο του και να φεύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομιία δεν έχει προβεί σε συλλήψεις, αλλά ερευνά το συμβάν.

Full Size Actor Ian Ziering, best known for his role in “Beverly Hills 90210,” appears to have been caught on camera in a fight with a group of people riding motorized mini bikes in Hollywood on New Years Eve.

