Πολιτική

Μητσοτάκης - Τασούλας: Ήπιαν τον πρώτο καφέ του 2024 (εικόνες)

Πού ήπιαν τον καθιερωμένο καφέ ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής.

-

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα, αμέσως μετά την Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό των Αθηνών είχαν μαζί τον πρώτο, καθιερωμένο, πλέον, καφέ της χρονιάς.