Νίκος Ρόκκος: Θα αναλάμβανε πρόεδρος στο χωριό του την Πρωτοχρονιά

Δεν πρόλαβε να χαρεί τον ρόλο για τον οποίο αναδείχθηκε. Τα συγκινητικά μηνύματα αποχαιρετισμού για τον αδερφό του Στέλιου Ρόκκου.

Της Ευαγγελίας Δεληγιάννη

Είχε εκλεγεί ως πρόεδρος κοινότητας στο χωριό Καλλιόπη όπου ζούσε,στις εκλογές του Οκτωβρίου. Σήμερα πρώτη μέρα του χρόνου θα γινόταν η ορκωμοσία του , όμως αυτός έλειπε. Ο Νίκος Ρόκκος, ήταν μόλις 50 χρόνων και πατέρας τριών παιδιών .

Το Σάββατο είχε φύγει για ψάρεμα, με το οποίο ασχολείτο επαγγελματικά και μετά από αρκετές ώρες βρέθηκε νεκρός, μακριά από το καΐκι του.

Η σύζυγος του Στέλιου Ρόκκου, αποχαιρέτισε τον Νίκο με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media:

«Κάθε φορά που έβλεπα αναρτήσεις στα social αναρωτιόμουν και κορόιδευα. Έλεγα δηλαδή, τώρα μέσα στον πόνο τους αυτό σκέφτηκαν να κάνουν. Αυτή τη φορά όμως νιώθω τεράστια ανάγκη να φωνάξω πόσο σ' αγαπάμε και πόσο θα μας λείπεις για πάντα!!! Νίκο μας τίποτα δεν θα είναι ξανά ίδιο εδώ. Εύχομαι εκεί που πήγες να είναι πραγματικά τόσο όμορφα και ας πονάμε εμείς εδώ που δεν ξέρουμε».

Ο Αλιευτικός Σύλλογος Λήμνου τον αποχαιρέτισε με μία φωτογραφία στο καΐκι του, μαζί με την ψαριά του .

«Με βαθιά θλίψη και μεγάλο πόνο, αποχαιρετούμε τον συνάδελφο μας Νίκο Ρόκκο που έφυγε αναπάντεχα απ'τη ζωή. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στα παιδιά του», αναφέρεται από τον Σύλλογο.

Τα αίτια του θανάτου του παραμένουν άγνωστα.

