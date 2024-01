Κόσμος

Σεισμός στην Ιαπωνία: “Αγώνας δρόμου” για τη διάσωση των παγιδευμένων (εικόνες)

Θύματα και ανυπολόγιστες καταστροφές από τον ισχυρότατο σεισμό των 7, 2 Ρίχτερ.

Οι πολυάριθμοι ισχυροί σεισμοί που έπληξαν την κεντρική Ιαπωνία από χθες Δευτέρα, συμπεριλαμβανομένου ενός εξαιρετικά ισχυρού, με μέγεθος που ξεπερνούσε τους 7 βαθμούς, προκάλεσαν «πολλά θύματα» και μεγάλες υλικές ζημιές, δήλωσε σήμερα ο ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα.

«Επιβεβαιώθηκαν πολύ μεγάλες ζημιές» καθώς και «πολυάριθμα θύματα», αφού «κτίρια κατέρρευσαν και (εκδηλώθηκαν) πυρκαγιές», δήλωσε ο κ. Κισίντα. «Θα χρειαστεί να επιδοθούμε σε κούρσα με τον χρόνο» για να σωθούν ζωές, πρόσθεσε.

Πολλοί δρόμοι υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με καταγραφή από τον αέρα, τόνισε ο επικεφαλής της κυβέρνησης, τονίζοντας πως είναι δύσκολη η πρόσβαση στο βόρειο άκρο της χερσονήσου Νότο. Αφού ήρθε η προειδοποίηση για τσουνάμι, οι αρχές θα προσπαθήσουν να φθάσουν στις περιοχές που έχουν αποκοπεί διά θαλάσσης, διευκρίνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Κισίντα, περίπου 1.000 μέλη των ιαπωνικών ενόπλων δυνάμεων αναπτύχθηκαν ήδη σε σεισμόπληκτες περιοχές και διεξάγουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Πάνω από 155 μετασεισμοί

Η κεντρική Ιαπωνία επλήγη από 155 σεισμικές δονήσεις από χθες Δευτέρα στις 16:00 (τοπική ώρα· 09:00 ώρα Ελλάδας) ως σήμερα στις 09:00 (02:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους σεισμούς είχαν ισχύ ανώτερη των 3,0 βαθμών. Έξι νέες ισχυρές δονήσεις έγιναν αισθητές σήμερα, διευκρίνισε η υπηρεσία.

Ο μέχρι στιγμής —και ακόμη προσωρινός— απολογισμός των ιαπωνικών αρχών κάνει λόγο για τουλάχιστον έξι νεκρούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι

Ο κίνδυνος να πλήξει τσουνάμι την Ιαπωνία, ειδικά τον νομό Ισικάουα, θεωρείται πλέον ότι πέρασε και όλες οι προειδοποιήσεις για αυτό αίρονται επίσημα, ανακοίνωσε η μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της χώρας της Ασίας και μετέδωσε η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK.

