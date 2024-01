Κοινωνία

Σαλαμίνα: Πολωνοί κατέγραφαν με drone στρατιωτική περιοχή

Ποια είναι η κατηγορία για τους δύο Πολωνούς, τι άλλο είχαν μαζί τους και πότε έγιναν αντιληπτοί από τις Αρχές.

Δύο Πολωνοί συνελήφθησαν από την Αστυνομία με την κατηγορία ότι κατέγραφαν με ηλεκτρονικές συσκευές σε στρατιωτική περιοχή στη Σαλαμίνα.

Το περιστατικό σύμφωνα με αστυνομικές πηγές συνέβη στις 18.00 το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς όταν συνελήφθησαν ένας 24χρονος και ένας 20χρονος, υπήκοοι Πολωνίας. Οι δυο τους έγιναν αντιληπτοί μέσα σε στρατιωτικό χώρο να καταγράφουν τον περιβάλλοντα χώρο έχοντας πάνω τους ένα drone, μία φωτογραφική μηχανή και δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι συλλήψεις έγιναν από το Τμήμα Ασφαλείας Σαλαμίνας, ενώ ενημερώθηκαν σχετικά και οι ειδικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. Σε βάρος των Πολωνών σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση των μέτρων ασφαλείας ασφαλών χώρων των οχυρών. Τα ψηφιακά πειστήρια που βρέθηκαν στην κατοχή των Πολωνών μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας.

