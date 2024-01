Κοινωνία

Μεταναστευτικό - Άγιος Παντελεήμονας: Μετέτρεψε το σπίτι της σε ''ξενώνα'' (εικόνες)

Οι κατηγορίες που βαραίνουν την γυναίκα και ο λόγος που είχε τους παράνομους μετανάστες υπό την επίβλεψή της.

Έπειτα από έρευνα του Τμήματος ασφαλείας Άγιου Παντελεήμονα διαπιστώθηκε ότι μια οικία στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα λειτουργούσε ως ''άτυπος ξενώνας'' απόκρυψης μεταναστών. Επτά αλλοδαποί εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι οι οποίοι εισήλθαν παράνομα στην χώρα και δεν είχαν τα νόμιμα έγγραφα.

Οι μετανάστες εισήλθαν στην Ελλάδα με την βοήθεια κυκλώματος και κρατήθηκαν στο σπίτι υπό την επίβλεψη μιας 34χρονης γυναίκας μέχρι να αποπληρώσουν τα χρέη τους.

Η γυναίκα συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης, εκβίαση και αρπαγή. Αναζητούνται δύο συνεργοί της.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

''Συνελήφθη 34χρονη που απέκρυπτε αλλοδαπούς σε «άτυπο ξενώνα» στον Άγιο Παντελεήμονα

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 31-12-2023 στον Άγιο Παντελεήμονα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε., 34χρονη αλλοδαπή και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης, εκβίαση και αρπαγή. Αναζητούνται -2- συνεργοί της.

Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε έρευνα από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας σε οικία στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα και όπως διαπιστώθηκε λειτουργούσε ως «άτυπος ξενώνας» απόκρυψης μεταναστών.

Εντός της οικίας εντοπίστηκαν επτά αλλοδαποί, οι οποίοι εισήλθαν παράνομα στη χώρα και στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι μετανάστες εισήλθαν στην Ελλάδα με τη βοήθεια κυκλώματος και κρατήθηκαν στον άτυπο «ξενώνα», υπό την επίβλεψη της 34χρονης, έως ότου αποπληρώσουν τα χρέη τους.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.''

