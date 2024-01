Πολιτική

Οικονόμου: Οι δράσεις της ΕΛΑΣ είναι αποτελεσματικές

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ. Η ειδική επιχείρηση για να καταπολεμηθεί η βία ανηλίκων.

-

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου δημοσίευσε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ανακοίνωση της αστυνομίας, σχετικά με ελέγχους που διενεργήθηκαν σε πολίτες και οχήματα από τις 29/12 έως και την 1/1.

Η αστυνομία έκανε έλεγχο σε περισσότερα από 70.000 άτομα και 50.000 οχήματα. Προέβη σε περισσότερες από 2.000 προσαγωγές και 1.000 συλλήψεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γίαννη Οικονόμου:

Η @hellenicpolice , από 29/12 έως 1/1, μεγιστοποίησε τις δράσεις της για την ασφάλεια των πολιτών.



Ελέγχθηκαν συνολικά 70.225 άτομα και 53.693 οχήματα.



Προσήχθησαν 2.501 και συνελήφθησαν 1.079 άτομα, για διάφορα αδικήματα.



Επίσης, βεβαιώθηκαν 12.826 παραβάσεις Κ.Ο.Κ,… — Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) January 2, 2024

Εντωμεταξύ από τις 29/12 έως τις 2/1 η αστυνομία υλοποίησε ειδική επιχείρηση με σκοπό να αντιμετωπιστεί η βία ανηλίκων. Συγκεκριμένα, οι αρχές επιχείρησαν σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Το δελτίο τύπου της ΕΛΑΣ:

Ειδικές επιχειρησιακές δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων στα βόρεια προάστια Αττικής

Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με τη συνδρομή αστυνομικών της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) και του Αστυνομικού Τμήματος Αμαρουσίου κατά το χρονικό διάστημα από 29 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου, ειδικές επιχειρησιακές δράσεις για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων σε Μαρούσι, Νέα Ιωνία, Αγία Παρασκευή και Ηράκλειο.

Στο πλαίσιο των δράσεων οι οποίες αναπτύχθηκαν σε περιβάλλοντα χώρο εμπορικών κέντρων, σε σταθμούς μετρό και άλλα σημεία που παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση νεαρών ατόμων, ελέχθησαν συνολικά -74- άτομα, ενώ σκοπός των δράσεων ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν εντατικά σε ολόκληρη την Αττική στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

