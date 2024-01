Αθλητικά

United Cup: Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε με το “δεξί”

Με νίκη ο πρώτος μονός του Έλληνα πρωταθλητή στο τουρνουά της Αυστραλίας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του για το 2023 στα μονά και πέτυχε την πρώτη νίκη της Ελλάδας απέναντι στον Καναδά.

Ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας νίκησε εύκολα με 2-0 (6-2, 6-3) τον Στίβεν Ντίεζ κι έκανε το 1-0 για την χώρα μας. Ο Τσιτσιπάς έδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και έδωσε το προβάδισμα στην Ελλάδα, χωρίς να απειληθεί σε κανένα σημείο του αγώνα.

Θα ακολουθήσει η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη κόντρα στη Λέιλα Φερνάντες στο πλέον καθοριστικό παιχνίδι.

