Αθλητικά

United Cup: Πρεμιέρα με ήττα για την Εθνική Ελλάδος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ηττήθηκαν οι Έλληνες τενίστες που συμμετείχαν στο United Cup.

-

Η Ελλάδα δεν κατάφερε να νικήσει στην πρεμιέρα του United Cup και ηττήθηκε με 2-1 από την Χιλή. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν αγωνίστηκε στο ατομικό, μιας και έδειχνε ότι πονάει στη μέση και η μοναδική νίκη για την Εθνική ήρθε από τη Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε με 2-0 της Σενγκουέλ και έδωσε το προβάδισμα στην εθνική μας. Στη συνέχεια αγωνίστηκε ο Στέφανος Σακκελαρίδης αντί του Τσιτσιπά. Παρά τη μεγάλη διαφορά ο Σακελλαρίδης (Νο 419) άγγιξε τη νίκη απέναντι στον Νίκολας Γιάρι (Νο 19), αλλά ηττήθηκε στο τέλος με 2-1.

Στο τελευταίο και καθοριστικό παιχνίδι επιστρατεύτηκε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής μαζί με την Μαρία Σάκκαρη αγωνίστηκαν στο διπλό, αλλά ηττήθηκαν με 2-1 από τους Ντανιέλα Σένγκουελ και Τόμας Μπάριος Βέρα, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να γνωρίσειτ ην ήττα με 2-1.

Πλέον η Εθνική θέλει αύριο νίκη απέναντι στον Καναδά για να έχει ελπίδες πρόκρισης.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 2 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Μαρινάκης για ομόφυλα ζευγάρια: Ο νόμος θα ψηφιστεί – Δεν νομοθετεί η Εκκλησία

Σεισμός στην Ιαπωνία: “Αγώνας δρόμου” για τη διάσωση των παγιδευμένων (εικόνες)