Σάκκαρη: η τρυφερή ανάρτηση με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη την Πρωτοχρονιά (εικόνες)

Ανημερα της Πρωτοχρονιάς η Μαρία Σάκκαρη ανάρτησε μία τρυφερή φωτογραφία με τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Η Μαρία Σάκκαρη επέλεξε να κάνει την πρώτη της ανάρτηση στα social media, για το 2024, με μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται η ίδια και ο σύντροφός της, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη είναι ζευγάρι κάτι παραπάνω από τρία χρόνια, έχοντας καταφέρει να διατηρούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Ελληνίδα τενίστρια και ο γιος του πρωθυπουργού σπάνια δημοσιεύουν κοινά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως την Πρωτοχρονιά η Μαρία Σάκκαρη έκανε μία εξαίρεση και θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια κοινή φωτογραφία με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, όπου και οι δύο ποζάρουν χαμογελαστοί και στη λεζάντα έγραψε «I love you».

