Κοινωνία

Προαστιακός: Καθυστερήσεις στα δρομολόγια για αεροδρόμιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις καθυστερήσεις δρομολογίων του προαστιακού.

-

Αλλαγές στα δρομολόγια για το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» ανακοίνωσε η Hellenic Train το μεσημέρι της Τετάρτης 3/1.

Ο λόγος ήταν η αστοχία σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης μεταξύ Σ.Σ Κορωπί - Σ.Σ. Αεροδρόμιο με εντολή του διαχειριστή υποδομής. Οι επιβάτες του Προαστιακού αποβιβάζονταν στο Κορωπι και μετεπιβηβάζονταν στο ΜΕΤΡΟ.

Επιπλέον παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις λόγω προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης / τηλεδιοίκησης, οι οποίες αποκαταστάθηκαν σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση.

Αστοχία σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης μεταξύ Σ.Σ Κορωπί - Σ.Σ. Αεροδρόμιο με εντολή του διαχειριστή υποδομής. Οι επιβάτες του Προαστιακού αποβιβάζονται στο Κορωπι και μετεπιβιβάζονται στο ΜΕΤΡΟ. Καθυστερήσεις. — Hellenic Train (@HellenicTrain) January 3, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Κοζάνη: Νεκρός ηλικιωμένος που καταπλακώθηκε από παντζούρι

Στέλιος Ρόκκος: σήμερα η κηδεία του αδερφού του, Νίκου (βίντεο)

Πάτρα: άνδρας ζητούσε να τον συλλάβουν και... δάγκωσε αστυνομικό