NTV: Επίσκεψη Μπλίνκεν στην Ελλάδα

Τι υποστηρίζουν τουρκικά ΜΜΕ σχετικά με την αλλαγή των σχεδίων του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, ώστε στο νεό ταξίδι του να περιληφθεί ως σταθμός και η Αθήνα.

Σύμφωνα με το τουρκικό δίκτυο NTV και τον ανταποκριτή του στις ΗΠΑ, o Άντονι Μπλίνκεν μετέθεσε το ταξίδι του στο Ισραήλ προκειμένου να μπορέσει να επισκεφθεί την Τουρκία και την Ελλάδα.

Είναι πολύ πιθανό ότι το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ θα ανακοινώσει την επίσκεψη του Μπλίνκεν στην Τουρκία και την Ελλάδα σε συνέντευξη Τύπου σήμερα, όπως μεταφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, αναπαράγοντας τις αναφορές του τουρκικού δικτύου.

«Εικάζω ότι θα φτάσει στην Ελλάδα την Παρασκευή. Θα περάσει το Σαββατοκύριακο στην Τουρκία. Και τη Δευτέρα, θα πάει στο Ισραήλ», ανέφερε το ρεπορτάζ.

«Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του σε Ελλάδα και Τουρκία, αναμένεται να τεθούν επί τάπητος τόσο τα F-35 που θα πουληθούν στην Ελλάδα, υπογραμμίζω τα F-35, όσο και τα F-16 που θα πουληθούν στην Τουρκία. Και φυσικά, υπάρχει και η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ο Μπλίνκεν θα ζητήσει, θα παρακαλέσει από την Τουρκία να βιαστεί λίγο περισσότερο», υποστήριξε το ρεπορτάζ.

«Φυσικά, υπάρχει και η επίσκεψη του Μπλίνκεν στο Ισραήλ. Κι εκεί οι ΗΠΑ αναζητούν τρόπους να τερματίσουν τον πόλεμο ή να τον φέρουν σε χαμηλής έντασης σημείο. Ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι τόσο εύκολο να πεισθεί ο Νετανιάχου»., καταλήγει η ανταποκριση.

