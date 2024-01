Νέα Υόρκη: Πυροβόλησαν ιμάμη έξω από τζαμί

Ανησυχία προκαλεί το νέο περιστατικό βίας με στόχο έναν θρησεκυτικό εκπρόσωπο.

-

Ένας ιμάμης από το Νιούαρκ, κοντά στη Νέα Υόρκη, τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρες σήμερα το πρωί και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε η αστυνομία αυτής της πόλης που βρίσκεται στην Πολιτεία του Νιου Τζέρσι.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας του Νιούαρκ, η αστυνομία κλήθηκε τα ξημερώματα όταν ένας άνδρας δέχτηκε πυρά έξω από το τζαμί αυτής της βιομηχανικής, πολυπολιτισμικής πόλης. «Το θύμα μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και, με βάση τις πρώτες πληροφορίες, είναι σε κρίσιμη κατάσταση» είπε ο Φριτς Φράζι, ο διευθυντής της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας. Δεν διευκρίνισε ποιο μπορεί να ήταν το κίνητρο της επίθεσης.

Η εκπρόσωπος του Φράζι επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο άνδρας είναι ο ιμάμης της πόλης και ότι τον πυροβόλησαν έξω από το τζαμί.

An imam was shot and critically wounded outside a mosque in Newark, New Jersey, on Wednesday, the authorities said. The city’s public safety director said that the gunman was at large and an investigation is underway. https://t.co/0fJqFYicBO