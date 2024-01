Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: η πέμπτη θητεία του “Σερίφη” και οι προκλήσεις

Στο πλέον γνώριμο κυβερνητικό του πόστο επιστρέφει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος αναλαμβάνει ακόμη μια δύσκολη αποστολή κατ΄ απαίτηση της κοινωνίας για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ως τον άνθρωπο το όνομα του οποίου είναι ταυτισμένο με την ασφάλεια, θα μπορούσε να αποκαλέσει κανείς τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, καθώς είναι η 5η φορά που αναλαμβάνει καθήκοντα Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ενώ οι θητείες του στο συγκεκριμένο πόστο είναι ταυτισμένες με ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα, όπως η εξάρθρωση των τριών μεγαλύτερων τρομοκρατικών οργανώσεων της μεταπολιτευτικής περιόδου, καθώς και μια απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, κατά την οποία έχασε την ζωή του ο υπασπιστής του Γιώργος Βασιλάκης.

Η πλούσια πολιτική δράση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ως κυβερνητικού στελέχους αρχίζει το 1994, επί κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, όταν τοποθετείται υφυπουργός Εμπορίου με υπουργό τον Κώστα Σημίτη και ακολούθως υφυπουργός Ανάπτυξης (1999-1999).

Τότε είναι που αναλαμβάνει πρώτη φορά Υπουργός Δημόσιας Τάξης, μέχρι το 2003. Το 2002 εξαρθρώθηκαν η τρομοκρατικές οργανώσεις 17 Νοέμβρη και ΕΛΑ, επιτυχίες που σημάδεψαν την πολιτική του πορεία.

Το 2010 τοποθετείται και πάλι Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όπως μετονομάστηκε το Δημόσιας Τάξης, επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2010, που αναλαμβάνει Υπουργός Ανάπτυξης. Στο διάστημα αυτό εξαρθρώθηκε ο Επαναστατικός Αγώνας, αλλά ταυτόχρονα αυτή η θητεία σημαδεύτηκε με την έκρηξη παγιδευμένου δέματος που είχε σταλεί στο όνομά του, αλλά εξερράγη στα χέρια του υπασπιστή του, Γιώργου Βασιλάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του, κάτι που στοίχισε πολύ στον Υπουργό, καθώς ο αξιωματικός ήταν και προσωπικός του φίλος.

Ακολουθεί μια ακόμα θητεία ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη από τις 7 Μαρτίου έως 17 Μάϊου 2012.

Η τέταρτη θητεία του στο συγκεκριμένο κυβερνητικό πόστο ήταν στις 8 Ιουλίου 2019, όταν ορίζεται ως εξωκοινοβουλευτικός Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στην νεοκλεγείσα κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, μέχρι τον Αύγουστο του 2021, όταν αντικαταστάθηκε από τον Τάκη Θεοδωρικάκο.

Αμέσως μετά στις 15 Οκτωβρίου 2021, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναλαμβάνει Ειδικός Σύμβουλος, επικεφαλής του προγράμματος Εσωτερικής Ασφάλειας του ΕΛΙΑΜΕΠ και με την νέα κυβέρνηση ΝΔ τον Ιούνιο του 2023 τοποθετείται Υπουργός Υγείας. Μέχρι σήμερα, που επιστέφει στα παλιά του λημέρια στο Μέγαρο της Κατεχάκη.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης προσχώρησε και επίσημα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στις 3-3-2022, μετά από συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην θέση του Κώστα Κατσαφάδου, ως υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη τοποθετήθηκε ο Ανδρέας Νικολακόπουλος.

