ΗΠΑ: νεκρός ο ιμάμης που πυροβόλησαν σε τζαμί

Φόβους για νέο κύκλο ταραχών εκφράζουν οι Αρχές, συνδέοντας την δολοφονική επίθεση με τα γεγονότα στην Μέση Ανατολή.

Ο ιμάμης από το Νιούαρκ, κοντά στη Νέα Υόρκη, που τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρες σήμερα το πρωί υπέκυψε στα τραύματα του, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία της πόλης που βρίσκεται στην Πολιτεία του Νιου Τζέρσι.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας του Νιούαρκ, η αστυνομία κλήθηκε τα ξημερώματα όταν ένας άνδρας δέχτηκε πυρά έξω από το τζαμί αυτής της βιομηχανικής, πολυπολιτισμικής πόλης. «Το θύμα μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και, με βάση τις πρώτες πληροφορίες, είναι σε κρίσιμη κατάσταση» είπε αρχικά ο Φριτς Φράζι, ο διευθυντής της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας. Δεν διευκρίνισε ποιο μπορεί να ήταν το κίνητρο της επίθεσης.

Η εκπρόσωπος του Φράζι επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο άνδρας είναι ο ιμάμης της πόλης και ότι τον πυροβόλησαν έξω από το τζαμί.

BREAKING: An imam has died after being shot outside a mosque in Newark, New Jersey, on Wednesday morning. https://t.co/fdhZ9OG9PO pic.twitter.com/hfzkiq1NdR — ABC News (@ABC) January 3, 2024

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, στις ΗΠΑ –και ιδίως στη Νέα Υόρκη και στα περίχωρά της– έχουν οργανωθεί πολλές διαδηλώσεις, ενώ έχουν σημειωθεί και σποραδικά βίαια επεισόδια και εντάσεις μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων. Μόνο στην πόλη της Νέας Υόρκης, που αριθμεί 8,5 εκατομμύρια κατοίκους, ζουν σχεδόν 2 εκατομμύρια Αμερικανοί Εβραίοι και εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι.

