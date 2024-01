Τεχνολογία - Επιστήμη

Σαρηγιάννης - Κορονοϊός: Θα φτάσουμε τους 80 θανάτους την εβδομάδα!

Για νέα έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού, λόγω των συναθροίσεων των Εορτών, προειδοποίησε ο Καθηγητής του ΑΠΘ.

Θα φτάσουμε γύρω στα 8.800 ημερήσια κρούσματα covid-19 τις επομενες ημέρες, εκτίμησε ο ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ είπε πως «Τα χριστουγεννα ήμασταν στα 5.800 ημερήσια κρούσματα».

«Όταν έχουμε μεγάλη διασπορά αυξάνουμε τις πιθανότητες να έρθουμε σε επαφή με τον ιό, επομένως στις ευπαθείς ομάδες αυξάνεται η πιθανότητα για κρίσιμη νόσηση. Περιμένουμε αυξήσεις στις νοσηλείες και στους θανάτους, περίπου στους 78 με 80», τόνισε ο κ. Σαρηγιάννης

Σχετικά με την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο εν μέσω έξαρσης του ιού δήλωσε: «Θεωρώ ότι είναι καλό να κάνουν οι γονείς self test στα παιδιά για να είναι σιγουροι ότι έχουν χαμηλό ιικό φορτίο», ενώ σχετικά με τις μάσκες είπε: «Η μάσκα είναι χρήσιμη, αλλά θεωρώ ότι είναι θέμα προσωπικής εκτίμησης του καθενός»

