Βρετανία: Ο Σούνακ “δείχνει” τον χρόνο των εκλογών

Ο Βρετανός πρωθυπουργός διαψεύδει φήμες και πληροφορίες για μεγάλη επίσπευση της εκλογικής διαδικασίας.

Ο Ρίσι Σούνακ απέκλεισε την διεξαγωγή εκλόγών στην Βρετανία την προσεχή άνοιξη.

Κατά την διάρκεια επίσκεψής του στο Μάνσφιλντ, ο Πρωθυπουργός της χώρας, δήλωσε πως πιστεύει, ότι οι εκλογές θα γίνουν κάποια στιγμή στο δεύτερο μισό του 2024.

Τις τελευταίες εβδομάδες, υπήρχαν φήμες πως θα προκηρυχθούν εκλογές για τον Μάϊο του 2024. Οι τελευταίες δηλώσεις του Σούνακ, έρχονται να αποκλείσουν αυτό το ενδεχόμενο. Παρ' όλο που δεν θέλησε να είναι κατηγορηματικός, δήλωσε πως η πρόθεση του είναι, να γίνουν εκλογές αργότερα μέσα στο έτος.

Στις δηλώσεις του, παραδέχθηκε πως το 2023 ήταν μια δύσκολη χρονιά για την Βρετανία, αλλά είναι σίγουρος πως το 2024 θα είναι μια καλύτερη χρονιά για την χώρα. Αναγνώρισε τα προβλήμτα που ακόμη υπάρχουν από την πανδημία του κορονοΐου, αλλά και τις δυσκολίες που έχουν επιφέρει οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Γάζα.

Στόχος του όπως είπε, είναι η καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και η βελτίωση της οικονομίας της χώρας, μέχρι τις εκλογές.

Το αργότερο που μπορούν να προκηρυχθούν εκλογές στην Μεγάλη Βρετανία, είναι ο Ιανουάριος του 2025.

