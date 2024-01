Υγεία - Περιβάλλον

Πτολεμαΐδα - Θάνατος βρέφους 15 μηνών: ΕΔΕ στο Νοσοκομείο μετά τις καταγγελίες

Τι αναφέρει το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο για την τριπλή διακομιδή του παιδιού στην Παιδιατρική Κλινική, πριν το "αγγελούδι" αφήσει την τελευταία πνοή του.

Ενώ η οικογένεια του θρηνεί τον χαμό του μόλις 15 μηνών αγοριού της, το οποίο θα ταφεί στην Αλβανία, χώρα καταγωγής των γονιών του, το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, όπου το παιδί διακομίστηκε τρεις φορές σε δύο μέρες με υψηλό πυρετό, αλλά δεν κρίθηκε πως πρέπει να νοσηλευθεί, αναφέρει πως δειξάγεται ΕΔΕ για την αντιμετώπιση του περιστατικού από τους ιατρούς του Νοσοκομείου της Πτολεμαΐδας.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου, αναφέρει:

«Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», αναφορικά με τον θάνατο βρέφους 15 μηνών και με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ενημερώνει ότι στις 01/01/24 και ώρα 10:15π.μ προσκομίστηκε από οικείους στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Παιδιατρικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας άρρεν 15 μηνών με εμπύρετο συνδρομή.

Διαπιστώθηκε ίωση, από διενέργεια ειδικού τεστ γρίπη τύπου Α, δόθηκε αγωγή για την ίωση και συστάσεις λόγω ανοσοκαταστολής εξαιτίας χρόνιων νοσημάτων του, να επιστρέψει στην οικία του και να επανέλθει επί επιδείνωση των συμπτωμάτων.

Την επόμενη ημέρα 2/2/24 προσκομίστηκε στα ΤΕΠ ώρα 21:20μ.μ λόγω επιμονής του εμπύρετου χωρίς να κριθεί αναγκαία η εισαγωγή του στο Παιδιατρικό Τμήμα. Εισήχθη στο Τμήμα μια ώρα αργότερα όταν προσκομίστηκε με ραγδαία επιδείνωση της κλινικής εικόνας.



Παρά την προσπάθεια όλων των παιδίατρων που κλήθηκαν και αναισθησιολόγου καθώς και επικοινωνία με Μ.Ε.Θ παίδων δεν κατέστη δυνατή η προγραμματισμένη μεταφορά του βρέφους στην ΜΕΘ παίδων σε εφημερεύον Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης του.

Έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση από τον Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας».

