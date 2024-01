Κοινωνία

Bullying – Αγία Παρασκευή: Χτύπησαν, εξευτέλισαν και τραβούσαν βίντεο 14χρονο

Νέο περιστατικό σχολικής βίας με θύμα ανήλικο μαθητή, αυτήν τη φορά, στην Αγία Παρασκευή. Συγκλονίζει η περιγραφή της μητέρας του.

Νέο περιστατικό bullying με θύμα άγριας βίας έναν 14χρονο καταγγέλθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της Αγίας Παρασκευής.

Ο 13χρονος έκανε βόλτα τον σκύλο του, το απόγευμα της περασμένης Τρίτης όταν, συνάντησε δύο συμμαθητές του κι ένα τρίτο αγόρι, το οποίο δεν γνώριζε. Τα τρία παιδιά του επιτέθηκαν και σύμφωνα με την καταγγελία, τον ακινητοποίησαν και του πήραν τα χρήματα και το κινητό του. Με τη βία του έβγαλαν τα παπούτσια, καταγράφοντας όλο το σκηνικό με το κινητό τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία, του πήραν για λίγο τον σκύλο και απειλώντας τον πως δεν θα τον δει ξανά, τον εξανάγκασαν να τους ακολουθήσει ξυπόλητος, να γονατίσει και να μιλήσει σε δύο κοπέλες χυδαία. Έπειτα, έστειλαν τα βίντεο στα social media του θύματος.

Στην καταγγελία που έγινε στο Τμήμα, σημειώνεται πως, οι τρεις τον απείλησαν πως θα τον μαχαιρώσουν, αν μιλήσει σε κάποιον γι’ αυτό, ενώ ο ένας του είπε πως έχει όπλο και θα τον σκοτώσει.

Σύμφωνα, πάντα, με την καταγγελία, τα τρία αγόρια, είπαν στον 14χρονο πως την προηγούμενη ημέρα, τη Δευτέρα της Πρωτοχρονιάς, είχαν λερώσει το αυτοκίνητο του πατέρα του και είχαν πετάξει αβγά στο σπίτι του.

Για το περιστατικό ζητήθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ οι εμπλεκόμενοι αναζητήθηκαν στα όρια του αυτοφώρου, ενώ προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής.

Συγκλονίζει η περιγραφή της μητέρας του 14χρονου

«Η ταραχή δεν περιγράφεται. Είναι σοκ το παιδί σου να το βλέπεις σε αυτή την κατάσταση, να υπόκειται αυτό τον ψυχικό βιασμό, σωματικό χτύπημα, τις απειλές, όλα. Δυο μέρες νωρίτερα ο άντρας μου κατεβαίνοντας για να πάει την 24χρονη κόρη μας στο σπίτι της βρήκε στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου του ένα τριμμένο μπέργκερ. Δεν έδωσε σημασία γιατί θεώρησε ότι είναι από κάποια παιδιά, αδιαφόρησε. Την επόμενη μέρα ήμασταν στο σπίτι, ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο στο παράθυρο. Κατεβήκαμε γιατί τρομάξαμε με τον μικρό και είχαν πετάξει αυγά στο παράθυρό μας. Βγαίνοντας έξω στο μπαλκόνι εντοπίζω ακριβώς απέναντι κρυμμένα τρία ανήλικα παιδιά, τα οποία γελούσαν και μας έβριζαν. Κάλεσα το 100 και ενημέρωσα ότι κάποιος πετάει αυγά. Μετά κατέβηκα να δω δεν είδα κάποιον τριγύρω, μετά από μισή ώρα κατέβηκε ο γιος μου με τον σκύλο να τον πάει βόλτα εδώ κοντά και ανεβαίνοντας το δρόμο του σπιτιού μας τον τράβηξε κάποιο παιδί , το οποίο και αναγνώρισε είναι συμμαθητής του από άλλο τμήμα στην Β’ Γυμνασίου στο ίδιο σχολείο», λέει η μητέρα του παιδιού.

Και όπως περιγράφει η μητέρα τότε ξεκίνησε ο εφιάλτης για το 14χρονο αγόρι. «Φώναξε ονομαστικά κι άλλον έναν, ήρθε και ο τρίτος, του πήραν τον σκύλο από τα χέρια, τον κράτησε ο ένας κάνοντάς του «χαρές» γιατί δεν είναι επιθετικό το σκυλί. Του έψαξαν πρώτα τις τσέπες αλλά δεν είχε τίποτα, του έβγαλαν τα παπούτσια, του έδωσε δύο μπουνιές στην μύτη, άνοιξε η μύτη του παιδιού». Μάλιστα όπως προσθέτει, μιλώντας στο newsit.gr «στην αρχή φορούσαν μπαλακλάβες στο πρόσωπο, τις οποίες έβγαλαν μετά. Τον έβαλαν να γονατίσει κάτω, τον τράβηξαν βίντεο ζητώντας του να αναφερθεί σε δύο κορίτσια που δεν γνωρίζει και να αναφέρει πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς. Εκείνοι τότε του επιβεβαίωσαν το γεγονός ότι αυτοί είχαν βάλει το μπέργκερ στο παρμπρίζ και ότι αυτοί πέταξαν αβγά και με έβρισαν, το ανέφεραν ξεκάθαρα. Τον απείλησαν, επειδή εκείνη την στιγμή περνούσε ένα ζευγάρι που έχουν σκύλο στον δρόμο ότι έτσι και μιλήσει θα τον μαχαιρώσουν με σουγιά και επίσης του είπαν ότι αν τολμήσει να πει κάτι στους γονείς του έχουν glock, εκ των υστέρων έμαθα ότι είναι όπλο, και θα τον σκοτώσουν και τον γιο μου και εμάς».

Η μητέρα του ανήλικου αγοριού περιγράφει το πως μπήκε στο σπίτι ο γιος της. «Τράβηξαν το βίντεο, ήρθε στο σπίτι κλαίγοντας και ξυπόλητο με αίματα στην μύτη και μου το είπε. Πήρα την αστυνομία, ήρθε και προβήκαμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες».

Το bullying όμως δεν ξεκίνησε την Τρίτη που έγινε το απίστευτο περιστατικό αλλά όπως αναφέρει η μητέρα του αγοριού «είναι στο ίδιο σχολικό, είχε προηγηθεί πολλές φορές κεφαλοκλείδωμα που του είχαν κάνει. Ο γιος μου τώρα μας είπε ότι δεν μας είχε πει τίποτα γιατί φοβόταν ότι στο σχολείο θα τον φωνάζουν ‘’καρφί’’ και δυστυχώς δεν μίλησε. Πριν δύο μέρες αυτό το παιδί από το σχολείο, του είχε στείλει μήνυμα, βρίζοντας πολύ άσχημα εμένα, τον πατέρα του και την οικογένειά μας και ανέφερε ότι θα έρθουν το βράδυ με άλλους πέντε να καταστρέψουν το αυτοκίνητο».

Μάλιστα, η μητέρα του 14χρονου λέει ότι «την ώρα που ήμασταν στο αστυνομικό τμήμα για την υποβολή της μήνυσης του έστειλε το βίντεο πιθανώς ο τρίτος που ήταν μαζί τους και το ξανάστειλε και χθες με εικονίδια με γέλια. Το έστειλε στο διαδίκτυο, και σε προσωπικό μήνυμα».

Τον 14χρονο το έχει εξετάσει ήδη ιατροδικαστής και η μητέρα του αναφέρει μιλώντας στο newsit.gr ότι θα τον παρακολουθήσει και ψυχολόγος «γιατί το βράδυ δεν μπορεί να κοιμηθεί, ταράζεται, κοιμάται μαζί μου στο κρεβάτι και μου κρατάει το χέρι και πάει να μου το σπάσει από την ταραχή του».

Η μητέρα του ανήλικου θύματος μας λέει μάλιστα ότι «πέρσι το ένα παιδί από αυτά είπε τα κάλαντα μαζί με τον γιο μου». Παράλληλα, αναρωτιέται σε τί βαθμό το σχολείο θωρακίζει τα παιδιά σε περιπτώσεις σαν και του γιου της ενώ αναφέρει ότι οι γονείς των φερόμενων δραστών δεν έχουν έρθει σε επικοινωνία μαζί της. «Δεν ξέρω σε τί βαθμό ήταν το bullying γιατί μιλάει ο γιος μου αλλά δεν ξέρω τι κάνουν πλέον τα σχολεία γιατί φοβούνται ακόμα και τους γονείς των παιδιών που πάνε και παραπονιούνται να μην τολμήσει κάποιος να μιλήσει στα παιδιά τους. Οι γονείς των δύο που γνωρίζουμε τα στοιχεία είναι εξαφανισμένοι. Στο σχολείο κάλεσα εγώ και περιμένω να με πάρει τηλέφωνο η διευθύντρια για τα τέσσερα κακουργήματα που διώκονται».

Πηγή: newsit.gr

