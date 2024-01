Πολιτική

Μέσα Μεταφοράς: Πολιτική κόντρα για τα δικαιώματα των ΑμεΑ επιβατών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με την Υπουργική Απόφαση για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

-

Κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην αντιπολίτευση και την κυβέρνηση, σχετικά με υπουργική απόφαση, για την τροποποίηση κανονισμού για τα δικαώματα επιβατών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. H βουλευτής και τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κατερίνα Νοτοπούλου, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας ως εμπαιγμό την υπουργική απόφαση. Το Υπουργείο Μεταφορών, απάντησε με ανακοίνωση στην οποία αναφέρει πως εργάζεται για την απρόσκοπτη, την ασφαλή και την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Ανακοίνωση όμως, εξέδωσε και το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, υποστηρίζοντας πως η απόφαση αυτή είναι αντίθετη στο δικαίωμα του κάθε πολίτη στην μετακίνηση.

Η δήλωση της Κατερίνας Νοτοπούλου:

Η Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία δε μπορεί να συνεχίσει να παραμένει πανηγυρική εξαγγελία

Μόνον ως εμπαιγμό στα δικαιώματα των ΑμεΑ μπορούμε να εκλάβουμε την Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη λίγες μέρες πριν, για την τροποποίηση του Κανονισμού για τα Δικαιώματα Επιβατών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Παρά τις αντίθετες δηλώσεις της Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιας για τις Μεταφορές, η οποία κατέταξε τον εν λόγω Κανονισμό ως μία από τις πρωτοβουλίες, από τη σειρά σημαντικών μέτρων που έχουν ληφθεί για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία στον τομέα των μεταφορών, το μόνο που παρατηρούμε είναι κωλυσιεργία, άνευ προηγουμένου για τα αυτονόητα.

Από το 2011 και την έκδοση του υποχρεωτικού, για όλα τα κράτη μέλη, υπ’ αριθμόν 181/2011 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του Κανονισμού 2006/2004, βρισκόμαστε ακόμα στο σημείο μηδέν.

Έχουν περάσει ήδη έξι χρόνια και μία 4ετής θητεία της Κυβέρνησης της ΝΔ από την υποχρεωτική μας εναρμόνιση με τον εν λόγω Κανονισμό και αντί να ληφθούν τα μέτρα για την εκπλήρωση των υποδομών ασφαλείας των οχημάτων, των στάσεων και των τερματικών σταθμών, ώστε να μπορεί με τρόπο ασφαλή και λειτουργικό να πραγματοποιηθεί η επιβίβαση, μεταφορά και αποβίβαση των συμπολιτών μας με αναπηρία, ή μειωμένη κινητικότητα, η Κυβέρνηση συνεχίζει τον ορισμό οριζόντιας εξαίρεσης για τους ανθρώπους αυτούς.

Αντί για την προμήθεια νέων λεωφορείων που τηρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές στην πόλη μου την Θεσσαλονίκη, ακύρωσαν τον διαγωνισμό και προμηθεύτηκαν μεταχειρισμένα λεωφορεία, εκτός προδιαγραφών, που αναφλέγονται από καιρό σε καιρό. Αντί να προβλέψουν και να διενεργήσουν έλεγχο σε ΟΑΣΘ και ΟΑΣΑ για να διαπιστώσουν αν ο στόλος των λεωφορείων διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη μεταφορά ΑμεΑ, επέλεξαν την αδράνεια και τη συνέχιση της πρόβλεψης της οριζόντιας εξαιρεσης. Αντί να ενισχύσουν τους εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς των συμπολιτών μας με αναπηρία, μέχρις ότου να εναρμονιστούμε με τους κανόνες της απρόσκοπτης και ασφαλούς μεταφοράς τους, κατάργησαν στην πράξη το νόμο για τα ταξί που υποχρέωνε τους οδηγούς να σταματούν και να τους εξυπηρετούν, ώστε να μεταφέρονται, με ασφάλεια, στον προορισμό τους.

Όσο και να διατείνεται η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ότι στόχος της κυβέρνησής τους είναι να άρουν οποιασδήποτε μορφής αποκλεισμό ή περιορισμό λόγω αναπηρίας, η αδιαφορία τους είναι πρωτοφανής και προκλητική. Η Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία δε μπορεί να συνεχίσει να παραμένει πανηγυρική εξαγγελία. Απαιτείται η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου και η αποφασιστική υλοποίηση του.

Το δελτίο τύπου του Υπουργείου Μεταφορών:

Έξι αλήθειες για τον νέο Κανονισμό Δικαιωμάτων των Επιβατών στα ΜΜΜ

Από την πρώτη στιγμή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ξεκαθαρίσει ότι η προσβασιμότητα των πολιτών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Ο νέος Κανονισμός Δικαιωμάτων των Επιβατών, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από το τέλος του 2023 ουσιαστικά κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Παρ’ όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζοντας την παράδοση των ψεμάτων που μας έχει συνηθίσει, επιμένει στην τοξικότητα και την υιοθέτηση των fake news.

Η πραγματικότητα, όμως, είναι εντελώς διαφορετική:

Αλήθεια 1η: Ο νέος Κανονισμός, όσον αφορά στα δικαιώματα των επιβατών, ορίζει ότι κάθε πολίτης, και ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα, δικαιούνται να επιβιβαστούν, χωρίς καμία άμεση ή έμμεση διάκριση, στα δημόσια οδικά μέσα μεταφοράς (Λεωφορεία, Τρόλεϊ) και μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό και Τραμ), καταβάλλοντας το εκ της νομοθεσίας οριζόμενο, ανά κατηγορία μεταφορικού μέσου, κόμιστρο. Κατ’ εξαίρεση, και προκειμένου οι μεταφορείς να συμμορφωθούν προς τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει το διεθνές, ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο και τις απαιτήσεις υγείας και ασφαλείας που ορίζουν οι αρμόδιες αρχές ή στις περιπτώσεις όπου ο σχεδιασμός του οχήματος ή η υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των στάσεων λεωφορείων και των τερματικών σταθμών ή χώρων αφετηρίας, καθιστά αδύνατη την επιβίβαση, αποβίβαση ή μεταφορά του ατόμου με αναπηρία κατά τρόπο ασφαλή και λειτουργικά εφικτό, επιτρέπεται να αρνούνται να δεχθούν κράτηση, να εκδώσουν ή να παράσχουν κατ’ άλλο τρόπο εισιτήριο σε, ή να επιβιβάσουν άτομα λόγω αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας.

Αλήθεια 2η: Περαιτέρω, όσον αφορά στις ειδικότερες υποχρεώσεις των μεταφορέων, προβλέπεται ότι οι μεταφορείς που εκτελούν τακτικές αστικές μεταφορές με οδικά μέσα μεταφοράς και μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ) υποχρεούνται να εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα, λαμβάνοντας μέτρα που διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στα συγκοινωνιακά μέσα ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα και γενικά όσων χρειάζονται βοήθεια (π.χ. γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, ανάπηροι, υπερήλικες, μικρά παιδιά) και να ενθαρρύνουν τη χρήση των Αστικών Συγκοινωνιών από τα άτομα αυτά. Επίσης, υποχρεούνται να μεριμνούν για λειτουργία των υποδομών του δικτύου και των εγκαταστάσεων υποδοχής κοινού, ώστε να είναι εφικτή η προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρία, μειωμένη κινητικότητα και χρήζοντα βοηθείας (π.χ. γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, ανάπηροι, υπερήλικες, μικρά παιδιά) και να ενημερώνουν το κοινό όταν δεν είναι δυνατή η επιβίβαση/αποβίβαση/μετακίνηση του ατόμου με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα κατά τρόπο ασφαλή και λειτουργικά εφικτό. Πέρα από τα παραπάνω, οι μεταφορείς φροντίζουν για τη σήμανση θέσεων εντός των οχημάτων και βαγονιών για τα παραπάνω άτομα, μεριμνούν ώστε τα άτομα αυτά να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει το διεθνές, ευρωπαϊκό ή εθνικό δίκαιο ή τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζουν οι αρμόδιες αρχές και θεσπίζουν οδηγίες και διαδικασίες κατάρτισης του προσωπικού που έχει άμεση επαφή με το επιβατικό κοινό για την ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας, όπως περιγράφεται στο οικείο Παράρτημα του Κανονισμού.

Όσον αφορά ειδικά στις υποχρεώσεις των μεταφορέων στις τακτικές υπεραστικές και διεθνείς γραμμές, καθώς και στις έκτακτες εθνικές και διεθνείς γραμμές με οδικά μέσα μεταφοράς ο νέος Κανονισμός προβλέπει ότι οι εν λόγω μεταφορείς και τα όργανα αυτών δεν αρνούνται να δεχθούν κράτηση, να εκδώσουν ή να παράσχουν κατ’ άλλο τρόπο εισιτήριο σε, ή να επιβιβάσουν χωρίς επιπλέον κράτηση άτομα λόγω αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας. Κατ’ εξαίρεση μόνο προβλέπεται δυνατότητα άρνησης της κράτησης, έκδοσης ή παροχής κατ’ άλλο τρόπο εισιτηρίου ή της επιβίβασης Ατόμου με Αναπηρία ή μειωμένης κινητικότητας, μόνο για συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει το διεθνές, ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, ή τις απαιτήσεις υγείας και ασφαλείας που ορίζουν οι αρμόδιες αρχές και όταν ο σχεδιασμός του οχήματος ή η υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των στάσεων λεωφορείων και των τερματικών σταθμών, καθιστά αδύνατο να πραγματοποιηθεί η επιβίβαση και η μεταφορά του κατά τρόπο ασφαλή και λειτουργικά εφικτό.

Με άλλα λόγια, ο νέος Κανονισμός φροντίζει ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των επιβατών και δη των ατόμων με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα. Στην περίπτωση αυτή, κάτι που παραλείπει να αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, προβλέπεται ότι το πρόσωπο αυτό και κάθε άτομο που το συνοδεύει έχει δικαίωμα να επιλέξει: α) επιστροφή των χρημάτων που κατεβλήθησαν για το εισιτήριο β) παροχή δωρεάν μεταφοράς ατόμου συνοδείας της επιλογής του ατόμου με αναπηρία το οποίο θα του παρέχει τη συνδρομή που χρειάζεται!

Αλήθεια 3η: Οι προβλέψεις του Νέου Κανονισμού εναρμονίζονται πλήρως με αυτές του ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 181/2011. Συγκεκριμένα το άρθρο 10 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού αναφέρει: «Παρά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1, οι μεταφορείς, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι διοργανωτές ταξιδίων μπορούν να αρνούνται να δεχθούν κράτηση, να εκδώσουν ή να παράσχουν κατ’ άλλο τρόπο εισιτήριο σε, ή να επιβιβάσουν, άτομα λόγω αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας: α) για να συμμορφωθούν προς τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει το διεθνές, ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, ή τις απαιτήσεις υγείας και ασφαλείας που ορίζουν οι αρμόδιες αρχές? β) όταν ο σχεδιασμός του οχήματος ή η υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των στάσεων λεωφορείων και των τερματικών σταθμών, καθιστά αδύνατο να πραγματοποιηθεί η επιβίβαση, η αποβίβαση ή η μεταφορά του ατόμου με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα κατά τρόπο ασφαλή και λειτουργικά εφικτό».

Αλήθεια 4η: Αντίστοιχες προβλέψεις περιείχε και ο παλαιός Κανονισμός Επιβατών που ίσχυε από το 2015 (κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ), όπου προβλεπόταν ότι κατ’ εξαίρεση επιτρέπε­ται άρνηση κράτησης, έκδοσης ή παροχής κατ’ άλλο τρόπο εισιτηρίου σε, ή η επιβίβαση ατόμων λόγω ανα­πηρίας ή μειωμένης κινητικότητα προκειμένου οι μεταφορείς να συμ­μορφωθούν προς τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει το διεθνές, κοινοτικό ή εθνικό δίκαιο και τις απαιτήσεις υγείας και ασφαλείας που ορίζουν οι αρ­μόδιες αρχές ή στις περιπτώσεις όπου ο σχεδιασμός του οχήματος ή η υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των στάσεων λεωφορείων και των τερματικών σταθμών, καθιστά αδύνατη την επιβίβαση, αποβίβαση ή μεταφορά του ατόμου με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα κατά τρόπο ασφαλή και λειτουργικά εφικτό.

Αλήθεια 5η: Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να θεσπίσει ένα πιο αυστηρό πλαίσιο. Η αντιπολίτευση παραμένει αδιάβαστη, καθώς ο νέος Κανονισμός προβλέπει ιδιαίτερα τσουχτερές κυρώσεις. Ειδικότερα:

για την άρνηση επιβίβασης, κράτησης, έκδοσης, παροχής εισιτηρίου σε ΑμεΑ η αποζημίωση αυξάνεται από τα 30€ στα 200€.

για τη μη έγκαιρη και εκτός προθεσμιών απάντηση σε αναφορά – καταγγελία πολίτη για παραβίαση δικαιωμάτων η αποζημίωση αυξάνεται από 30€ σε 100€.

το διοικητικό πρόστιμο σε περίπτωση μη καταβολής αποζημίωσης για απώλεια – φθορές σε αναπηρικό αμαξίδιο ή άλλα βοηθήματα αυξάνεται από 2.000€ σε 2.500€.



Αλήθεια 6η: Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ η Κυβέρνηση αδιαφορεί για τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υποδομών αποδομούν πλήρως τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης. Ενδεικτικά, πριν από λίγες ημέρες χορηγήθηκε ποσό 11.772.000 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των μετακινήσεων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), καθώς και πολύτεκνων οικογενειών στα ΚΤΕΛ, με μειωμένο κόμιστρο.



Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παρά τα fake news της αντιπολίτευσης, θα συνεχίσει να εργάζεται για την απρόσκοπτη, την ασφαλή και την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Αποτελεί, άλλωστε, βασική μας προτεραιότητα η βελτίωση της καθημερινότητας των Ατόμων με Αναπηρία, ειδικά όσον αφορά στην προσβασιμότητα, πάντα σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Συλλόγους και Φορείς που τους εκπροσωπούν.

Η στάση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής:

Η απόφαση της Κυβέρνησης να επιτρέπει στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς να αποκλείουν την επιβίβαση σε ανάπηρους συμπολίτες μας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το δικαίωμα, που έχει κάθε πολίτης στην μετακίνηση χωρίς άμεση ή έμμεση διάκριση.

Είναι προφανές, πως η σωματική ακεραιότητα των ατόμων με αναπηρία, όπως και κάθε επιβάτη, δεν θα πρέπει να μπαίνει σε κίνδυνο κατά τη μετακίνησή τους. Αυτό όμως δεν πρέπει να γίνεται μέσω του «κατ’ εξαίρεση» αποκλεισμού τους από τα μέσα μεταφοράς, αλλά μέσω της μετατροπής του συνόλου των μέσων μεταφοράς σε πλήρως προσβάσιμα προς όλους.

Η Κυβέρνηση του επιτελικού κράτους, είχε όλους του πόρους ( π.χ. Ταμείο Ανάκαμψης ) και τον απαραίτητο χρόνο να θεσπίσει ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο για την προσαρμογή της προσβασιμότητας όλων των συμπολιτών μας. Αντιθέτως, με την απόφαση αυτή διαιωνίζει τη μη συμμόρφωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με τις διεθνείς απαιτήσεις, εις βάρος των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Είναι αυτονόητο, πως οφείλουμε ως χώρα να εναρμονιζόμαστε με Ευρωπαϊκές Οδηγίες, οφείλουμε όμως παράλληλα να εναρμονίσουμε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς με τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι να απαιτούμε από την κοινωνία να προσαρμοστεί σε αναχρονιστικές απαιτήσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανατολική Αττική: Νεαρές κυκλοφορούσαν γυμνές μέσα στον κόσμο (εικόνες)

Καταγγελία: Ασθενής περνούσε έμφραγμα και η γιατρός την έστελνε... σπίτι της

Tetris: 13χρονος τερμάτισε το βιντεοπαιχνίδι.. εντυπωσιάζοντας τους πάντες (βίντεο)