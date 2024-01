Κοινωνία

Ανάβυσσος – Καταγγελία: Τον έδεσαν, τον φίμωσαν και τον λήστεψαν

Πώς εντοπίστηκαν οι δράστες. Τραυματίας ένας αστυνομικός κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Ένας 29χρονος κατήγγειλε πως έπεσε θύμα ληστείας στην Ανάβυσσο, με τον έναν από τους δύο δράστες να συλλαμβάνεται αργότερα στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο νεαρός στις Αρχές, το βράδυ της Τετάρτης κι ενώ έβγαινε από φιλικό σπίτι στην Ανάβυσσο, δύο άγνωστοι τον πλησίασαν και τον άρπαξαν με χρήση βίας και τον έβαλαν μέσα σε αυτοκίνητο. Τον έδεσαν και τον λήστεψαν ενώ στη συνέχεια τον άφησαν ελεύθερο δεμένο και φιμωμένο σε ερημική περιοχή, πέρνοντάς του τα κλειδιά.

Ο 29χρονος κατάφερε να πάει σε βενζινάδικο της περιοχής, από όπου ζήτησε βοήθεια και κάλεσε τη μητέρα του.

Η μητέρα του κάλεσε την Αστυνομία και κατήγγειλε όσα είχαν συμβεί, αναφέροντας ότι οι δράστες θα πήγαιναν στους Αμπελοκήπους, στην επιχείρηση του γιου της, για να κάνουν διάρρηξη.

Ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας όπου πήγαν και εντόπισαν δύο άτομα. Ο ένας συνελήφθη μετά από μικρή καταδίωξη, ενώ ο δεύτερος κατάφερε να διαφύγει με ένα αυτοκίνητο παρασέρνοντας αστυνομικό.

Ο δράστης που συνελήφθη είναι 24 ετών από τη Μολδαβία.

