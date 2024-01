Κοινωνία

Bullying στην Αγία Παρασκευή - Μητέρα 13χρονου: Απείλησαν να σκοτώσουν το παιδί κι εμάς, εάν μιλούσε (βίντεο)

“Εφιάλτη διαρκείας” βίωνε το αγόρι που έχει "καταρρεύσει", μετά την επίθεση που δέχθηκεαπό ανήλικους. “Τρέμει” στην ιδέα να γυρίσει στο σχολείο το παιδί.

«Το παιδί έχει υποστεί μεγάλο σοκ, πονάει, έχει πονοκεφάλους και δεν θέλει με κανέναν τρόπο να βγει από το σπίτι», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η μητέρα του 13χρονου που κατήγγειλε εκφοβισμό και επίθεση από συμμαθητή του και άλλους δύο ανήλικους, που τον χτύπησαν και τον εξευτέλισαν, τραβώντας μάλιστα βίντεο το οποίο διοχέτευσαν σε παιδιά του σχολείου του και της ευρύτερης περιοχής της Αγίας Παρασκευής, όπου διαμένει.

Όπως είπε η μητέρα του 13χρονου, το παιδί «σκέφτεται πως θα γυρίσει την Δευτέρα στο σχολείο, γιατί το ένα παιδί είναι στο σχολείο του. Πέρσι είχαν πει μαζί τα κάλαντα, αλλά δεν έκαναν ιδιαίτερη παρέα, έδεσαν διαφορετικά οι παρέες τους».

Ο 13χρονος έπεφτε συστηματικά θύμα εκφοβισμού ακόμη και μέσα στο σχολικό λεωφορείο, με την μητέρα του να αποκαλύπτει ότι «Το παιδί δεν μιλούσε γιατί φοβήθηκε ότι θα τον πουν και “καρφί” στο σχολείο και υπέμενε το bullying από άλλα παιδιά, κυρίως αυτόν τον συμμαθητή του, που και μέσα στο σχολικό του έκανε κεφαλοκλείδωμα και τον απειλούσε».

«Πριν την Πρωτοχρονιά μας προειδοποίησαν κι εμάς, μέσω των social media, ότι θα κάνουν ζημιά στο αυτοκίνητο μας, πέταξαν αυγά στο σπίτι μας».

Σε ότι αφορά το περιστατικό που «ξεχείλισε το ποτήρι» και ώθησε το παιδί να μιλήσει για όσα φέρεται να βίωνε, η μητέρα του είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ότι «τον χτύπησαν μπουνιές, τον έψαξαν, του έβγαλαν τα παπούτσια του, γιατί ήταν και καινούρια. Το είχαν πάει λίγο πιο απόμερα και την ώρα που περνούσε ένα ζευγάρι και ο γιός μου πήγε να γυρίσει να ζητήσει βοήθεια του είπαν θα σε μαχαιρώσουμε με τον σουγιά, άρα είχαν και σουγιά μαζί τους. Του παραδέχθηκαν τος βανδαλισμούς που έκαναν στο αυτοκίνητο και στην πολυκατοικία μας, αλλά του είπαν πως έτσι και μας πει τίποτα θα καθαρίσουν με όπλο και εκείνον και εμάς».

«Μας έστειλαν το βίντεο με το παιδί την ώρα που καταθέταμε μήνυση στην Αστυνομία και απείλησαν και εμάς. Το βίντεο έχει κυκλοφορήσει μέσω social media σε άλλα παιδιά στο σχολείο», είπε η μητέρα του 13χρονου, λέγοντας ότι το παιδί «αναγκάστηκε» να αποκαλύψει όσα περνούσε καθώς «Το παιδί ήρθε ξυπόλητο, χτυπημένο, με αίματα και μου είπε “μαμά μου, με χτύπησαν”».

