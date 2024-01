Αθλητικά

Ο Πιστόριους αποφυλακίστηκε μετά από 11 χρόνια

Ο Παραολυμπιονίκης, εξέτιε ποινή κάθειρξης 13 χρόνων για την δολοφονία της φίλης του. Τι είχε ισχυριστεί στο δικαστήριο.

Ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε, μετά από σχεδόν 11 χρόνια ο Νοτιοαφρικανός Παραολουμπιονίκης, Όσκαρ Πιστόριους, ο οποίος είχε καταδικαστεί για την δολοφονία της φίλης του, Ρίβα Στέενκαμπ.

Ο Πιστόριους θα βρίσκεται περιορισμένος στην κατοικία του θείου του, να παρακολουθεί μαθήματα διαχείρησης θυμού, να απέχει από το αλκόολ και να εκτελεί κοινωφελή εργασία μέχρι το 2029.

O 37χρονος δρομέας, είχε καταδικαστή σε κάθειρξη, αφού είχε πυροβολήσει την Ρίβα Στέενκαμπ, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2013, με αποτέλεσμα τον θάνατό της. Ο ίδιος είχε ισχυριστεί ότι την είχε περάσει για διαρρήκτη, αλλά το δικαστήριο έκρινε πως η δολοφονία ήταν προμελετημένη.

Εντωμεταξύ, συγκλονίζουν οι δηλώσεις της μητέρας της Ρίβα Στέενκαμπ:

"Υπήρξε δικαιοσύνη για τη Ρίβα; Έχει τιμωρηθεί επαρκώς ο Όσκαρ; Ποτέ δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη αν το αγαπημένο σου πρόσωπο δεν μπορεί να επιστρέψει, και κανένας χρόνος έκτισης ποινής δεν θα φέρει πίσω τη Ρίβα. Εμείς που μένουμε πίσω, είμαστε αυτοί που εκτίουν ποινή ισόβιας κάθειρξης".

Οι καταδικασθέντες για σοβαρά εγκλήματα στην Νότια Αφρική, έχουν την δυνατότητα αποφυλάκισης με όρους αφού εκτίσουν την μισή ποινή τους

