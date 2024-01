Κόσμος

Μελβούρνη: Δολοφονία 46χρονου συγκλονίζει την Ομογένεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποφάσισε το δικαστήριο για τον δολοφόνο, ο οποίος ξέσπασε σε γέλια μέσα στο δικαστήριο.

-

Ένας άνδρας που αντιμετωπίζει την κατηγορία της δολοφονίας του 46χρονου Έλληνα της Μελβούρνης Σπύρου Φιλίδη γελούσε στο δικαστήριο με την δικηγόρο του να ζητά να τον δει μια νοσοκόμα

Ο Harrison Hilton-Taylor, 27 ετών, κατηγορείται για τη δολοφονία του ομογενή την περασμένη Τρίτη νοτιοανατολικά της Μελβούρνης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το θύμα βρέθηκε θανάσιμα μαχαιρωμένο στην άκρη ενός δρόμου στη γωνία Little Avenue και Widdop Crescent στο Hampton East περίπου στις 12.30 το μεσημέρι της Τρίτης.

Ο Φιλίδης βρέθηκε στο λάθος σημείο, την λάθος ώρα καθώς οι δυο άνδρες δεν ήταν γνωστοί μεταξύ τους, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία.

Ο Hilton-Taylor βρέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου της Μελβούρνης το απόγευμα της Παρασκευής μέσω βιντεοσύνδεσης από τη φυλακή, φορώντας λευκό γιλέκο και μαύρο πουκάμισο.

Η δικηγόρος του Bronwen Robertson ζήτησε να παρακολουθείται ο 27χρονος από νοσηλευτή κατά τη διάρκεια της κράτησής του, καθώς πάσχει από σχιζοσυναισθηματική διαταραχή και χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή.

Η σχιζοσυναισθηματική διαταραχή είναι μια κατάσταση ψυχικής υγείας κατά την οποία ένα άτομο εμφανίζει ψυχωτικά συμπτώματα σχιζοφρένειας, όπως αυταπάτες, ψευδαισθήσεις, αποδιοργανωμένη σκέψη ή επίπεδο συναίσθημα, μαζί με συμπτώματα διαταραχής της διάθεσης, όπως κατάθλιψη και/ή μανία

Ο εισαγγελέας Connor Rattray ζήτησε χρόνο για τους ερευνητές της αστυνομίας να συντάξουν μια συνοπτική έκθεση αποδεικτικών στοιχείων λόγω του πλήθους του υλικού από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης και τις κάμερες που φορούσαν οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σημείο της τραγωδίας.

Μετά τη σύντομη διαδικαστική ακρόαση, ο δικαστής Phillip Goldberg ασχολήθηκε με διαπιστευμένους δημοσιογράφους με τον κατηγορούμενο να ξεσπά σε γέλια και να κάνει μορφασμούς.

Προφυλακίστηκε και θα εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 9 Μαΐου.

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΜΕΝΗ Η ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Η είδηση του θανάτου του Σπύρου Φιλίδη που δημοσιεύθηκε στο «Νέο Κόσμο» συγκλόνισε την παροικία.

Εκατοντάδες ήταν τα σχόλια των ομογενών στις σχετικές αναρτήσεις όπου εξέφρασαν την θλίψη τους για την απώλεια του 46χρονου ομογενή αλλά και τον αποτροπιασμό τους για το έγκλημα.

Ο γνωστός προπονητής. Τάκης Σβίγγος, γράφει χαρακτηριστικά:

«Είναι τραγικό όταν ξέρεις την οικογένεια από το 1973.Ο πατέρας του ο Ανέστης έπαιζε στη Ν. Ελλάς και εγώ ήμουνα παίκτης και προπονητής και πολλές φορές είχαμε οικογενειακές βραδιές μετά από το ποδόσφαιρο. Ο Θεός να τον αναπαύσει και στους γονείς του Ανέστη και Καίτη να τους δίνει δύναμη και κουράγιο».

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ

Αυτό που ζούμε είναι ο χειρότερος εφιάλτης για όλους τους γονείς. Να χάσουν το παιδί τους. Για την ακρίβεια να δολοφονήσουν το παιδί τους…».

Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του χαροκαμένου πατέρα Ανέστη Φιλίδη (Τριανταφυλλίδη) στον «Νέο Κόσμο», για τον θάνατο του γιου του που συγκλονίζει την παροικία μας.

Όπως έγραψε ο «Νέος Κόσμος», μια τραγωδία και ανείπωτο πόνο επεφύλασσε το νέο έτος για την οικογένεια και τους φίλους του Σπύρου Φιλίδη (Spiros Filidis) και είναι το θέμα που κυριαρχεί στην παροικία μας.

Ο 46χρονος ομογενής, την Τρίτη το μεσημέρι πήγε να πάρει το λεωφορείο από στάση στο Hampton East, με προορισμό το εμπορικό κέντρο Southland, όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι, ενώ αφέθηκε να πεθάνει στην άκρη ενός δρόμου.

«Δε θα αντιστεκόταν, δεν ξέρει πώς να αντισταθεί», δήλωσε η νονά του, Christine Kounelis, στο Nine News.

«Σκέφτομαι συνέχεια ότι ήταν μόνος του, μαχαιρωμένος, χωρίς κανέναν εκεί, δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του».

Τραγική ειρωνεία είναι ότι λίγο μετά την ώρα της φονικής επίθεσης οι γονείς του Σπύρου, ο Ανέστης και η Καίτη, πέρασαν από το σημείο.

«Πηγαίναμε στο Oakleigh να αγοράσουμε ελληνικά προϊόντα και είδα δυο αστυνομικά αυτοκίνητα και ένα ασθενοφόρο. Είπα στην γυναίκα μου ότι σίγουρα θα έγινε σοβαρό τροχαίο. Πού να ήξερα…», ανέφερε ο πατέρας.

Λίγο αργότερα δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από την κόρη του Eve (Παρασκευή) που τους έλεγε ότι η Αστυνομία ήταν στο σπίτι τους.

«Πήγαμε σπίτι και μάθαμε τα τραγικά νέα. Γκρεμίστηκε ο κόσμος μας», είπε στον «Νέο Κόσμο» ο Ανέστης Φιλίδης, ο οποίος είναι πολύ γνωστός στην παροικία αφού, για χρόνια διέπρεπε ως ποδοσφαιριστής της «Νέας Ελλάς» (Port Melbourne Sharks).

Αν και το κίνητρο της επίθεσης είναι ακόμη ασαφές, το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ καθώς συνέβη μέρα-μεσημέρι σε μία παραδοσιακά ασφαλή περιοχή της Μελβούρνης.

«Δεν είναι ασφαλές να βγαίνει κάποιος έξω το μεσημέρι;!», ξέσπασε η κα Kounelis.

Σύμφωνα με το αστυνομικό ανακοινωθέν, οι Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης κλήθηκαν στο Hampton East -14 χιλιόμετρα από το CBD της Μελβούρνης- περίπου στις 12.30 το μεσημέρι της Τρίτης και βρήκαν τον 46χρονο ομογενή με τραύματα από μαχαίρι στο άνω μέρος του σώματος.

Του έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Η Αστυνομία απέκλεισε ως τόπο εγκλήματος τη γωνία των Little Avenue και Widdop Crescent.

Η κα Kounelis ανέφερε ότι ο Σπύρος είχε καταφέρει να νικήσει τον καρκίνο (δύο φορές σύμφωνα με αυστραλιανά ΜΜΕ).

«Ήταν πάντα χαρούμενος, ανεξάρτητος, παρ’ ότι είχε μία αναπηρία», είπε (ΜΜΕ έκαναν λόγο για νοητική – intellectual disability).

«Ήταν ένα άκακο, γελαστό παιδί. Του άρεσε να τραγουδά ποντιακά αλλά και λαϊκά τραγούδια», λέει στον «Νέο Κόσμο» και πρόσθεσε ότι δε θα μπορούσε να πειράξει ούτε μυρμήγκι.

Ο πατέρας του θύματος Ανέστης Φιλίδης (Ποντιακής καταγωγής) γεννήθηκε στην Αναγέννηση Σερρών, αλλά έζησε και στη Θεσσαλονίκη.

Στην Αυστραλία ήρθε πριν 50 χρόνια.

«Εκτός από το ποδόσφαιρο στη ‘Νέα Ελλάς’ είχα και ένα μαγαζί για 30 χρόνια. Όταν ο γιος μου διαγνώστηκε με καρκίνο και όταν θεραπεύτηκε, πούλησα το μαγαζί και αρχίσαμε ταξίδια στην Ελλάδα και αλλού για να χαρούμε τη ζωή μας και τα παιδιά μας. Αυτό το κακό δεν το περίμενα», είπε στον «Νέο Κόσμο».

Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση καιρού από τα Φώτα

Τροχαίο: Νεκρός 18χρονος - Διαλύθηκε αυτοκίνητο που “καρφώθηκε” σε δέντρο (εικόνες)

Bullying στην Αγία Παρασκευή - Μητέρα 13χρονου: Απείλησαν να σκοτώσουν το παιδί κι εμάς, εάν μιλούσε (βίντεο)