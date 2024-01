Υγεία - Περιβάλλον

Καρκίνος του Μαστού: ο ΕΕΣ σε δράσεις ενημέρωσης του κοινού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πρωτοστατεί στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.

-

Ο Τομέας Υγείας του Ε.Ε.Σ. διοργανώνει δράσεις Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό την εκπαίδευση και ενημέρωση των γυναικών, προκειμένου να εντάξουν στη ζωή τους την αυτοψηλάφηση του μαστού και τον τακτικό προληπτικό έλεγχο.

Συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο του 2023, η Κινητή Ομάδα Υγείας, σε συνεργασία με τα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα και τους Υγειονομικούς Σταθμούς του Ε.Ε.Σ., πραγματοποίησε δράσεις για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού σε:

· Πλατεία Συντάγματος

· Καλαμάτα

· Καλλιθέα

· Αχαρνές

· Τρίκαλα - Δήμος Τρικκαίων

· Ελασσόνα

· Τσαριτσάνη Λαρίσης

· Σαλαμίνα

· Λευκάδα

Επίσης, το διάστημα αυτό αντίστοιχες δράσεις υλοποιήθηκαν σε:

Εργαζόμενες στο Hotel Grande Bretagne

Εργαζόμενες Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ)

Σύνολο ατόμων που συμμετείχαν στις δράσεις του Τομέα Υγείας του Ε.Ε.Σ.:

456 γυναίκες υποβλήθηκαν σε κλινική εξέταση (ψηλάφηση μαστού)

474 γυναίκες έλαβαν ηλεκτρονική συνταγογράφηση για τον απεικονιστικό προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού (μαστογραφία, υπέρηχο)

1652 γυναίκες συμμετείχαν στο βιωματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο για την αυτοεξέταση του μαστού

Ειδήσεις σήμερα: