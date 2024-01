Κόσμος

Χεζμπολάχ: Ο Λίβανος θα είναι εκτεθειμένος αν δεν αντιδράσουμε στη δολοφονία Αλ Αρούρι

Ο αρχηγός της Χεζμπολάχ "ορκίζεται" επίθεση κατά του Ισραήλ και διεκδίκηση των εδαφών του Λιβάνου.

Ο αρχηγός της Χεζμπολάχ του Λιβάνου Χασάν Νασράλα δήλωσε σήμερα σε ομιλία του ότι ολόκληρος ο Λίβανος θα είναι εκτεθειμένος αν το σιιτικό ένοπλο κίνημα δεν αντιδράσει στη δολοφονία του δεύτερου στην ιεραρχία της Χαμάς, του Σάλεχ αλ Αρούρι, στη Βηρυτό.

Ο Νασράλα τόνισε ότι οι τρέχουσες επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ στα νότια σύνορα ανοίγουν μια «ιστορική ευκαιρία» για τον Λίβανο να απελευθερώσει τη γη του που κατέχει το Ισραήλ και ότι η ισλαμική αντίσταση στο Ιράκ ανοίγει επίσης μια «ιστορική ευκαιρία» να απαλλαγεί από την αμερικανική παρουσία η χώρα αυτή.

Παράλληλα τόνισε ότι το σιιτικό ένοπλο κίνημα - που υποστηρίζεται από το Ιράν - έχει πραγματοποιήσει περίπου 670 στρατιωτικές επιχειρήσεις στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ από τις 8 Οκτωβρίου.

Πρόσθεσε ότι η Χεζμπολάχ έχει καταστρέψει «μεγάλο αριθμό ισραηλινών οχημάτων και αρμάτων μάχης».

