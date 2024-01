Βόλφανγκ Σόιμπλε: Κηδεία με...ηχηρή απουσία (εικόνες)

Οικονομία

Με την κηδεία του Σόιμπλε έκλεισε ένα μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο της Γερμανίας.

Η Γερμανία αποχαιρέτησε σήμερα τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, "έναν ένθερμο δημοκράτη" και "προσηλωμένο Ευρωπαίο", με καθοριστική συμβολή στην επανένωση της Γερμανίας, ο οποίος υπήρξε σημαιοφόρος της δημοσιονομικής πειθαρχίας την οποία προώθησε η χώρα του στην Ευρώπη.

Απεβίωσε την επομένη των Χριστουγέννων σε ηλικία 81 ετών έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.

Κατά σύμπτωση, η κηδεία του τελέστηκε την ίδια ημέρα με την απότιση εθνικού φόρου τιμής από τη Γαλλία στον Ζακ Ντελόρ, πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σημαντική επίσης προσωπικότητα της Ευρώπης.

Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, γνωστός για την ειλικρίνειά του και την ισχυρή θέλησή του, ήταν ένας "ένθερμος δημοκράτης" που δεν σταμάτησε να μάχεται εναντίον κάθε μορφής λαϊκισμού, και "προσηλωμένος Ευρωπαίος", δήλωσε ο Βίνφριντ Κρέτσμαν, μέλος του κόμματος των Πρασίνων, πρωθυπουργός του κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης, στην επικήδεια τελετή που πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία του Όφενμπουργκ (νοτιοδυτική Γερμανία).

Προσωπικότητες του συντηρητικού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) --του οποίου ηγήθηκε ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στα τέλη της δεκαετίας του 1990-- ήταν παρόντες, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Άνγκελα Μέρκελ στις κυβερνήσεις της οποίας ήταν υπουργός Οικονομικών τα 12 από τα 16 χρόνια της παραμονής της στην καγκελαρία (2005-2021).

Η 'Α. Μέρκελ θα συμμετάσχει ωστόσο στην απότιση φόρου τιμής από το γερμανικό κράτος που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου στην Μπούντεσταγκ, την κάτω βουλή του γερμανικού Κοινοβουλίου, του οποίου ο εκλιπών υπήρξε μέλος για 51 χρόνια, ένα ρεκόρ, και πρόεδρος από το 2017 έως το 2021.

"Συμμετέχοντας μόνο στην κρατική τελετή στο Βερολίνο, χώρο που συμβολίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο την πολιτική ζωή και δράση" του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, η Άνγκελα Μέρκελ επιθυμεί να "υπογραμμίσει με ιδιαίτερο τρόπο τον φόρο τιμής που του αποτείνει", δήλωσε στο AFP εκπρόσωπός της.

Ο Σόιμπλε δεν έγινε ποτέ καγκελάριος, καθώς ενεπλάκη στο ‘σκάνδαλο των δωρεών’ που συντάραξε το CDU.

Όμως "έλαβε αποφάσεις που άφησαν βαθιά σημάδια" στη χώρα, υπογράμμισε ο ηγέτης του CDU Φρίντριχ Μερτς. "Το συμβόλαιο το οποίο μας ένωσε και πάλι έπειτα από 40 χρόνια χωρισμού φέρει τη δική του υπογραφή".

Παραπληγικός έπειτα από απόπειρα δολοφονίας του τον Οκτώβριο του 1990 από έναν ψυχικά διαταραγμένο, μετακινείτο με αναπηρικό αμαξίδιο.

Έγινε υπουργός για πρώτη φορά το 1984, όμως ήταν με το χαρτοφυλάκιο των Οικονομικών από το 2009 που έγινε γνωστός στην Ευρώπη υπερασπιζόμενος με νύχια και με δόντια τη δημοσιονομική πειθαρχία την οποία το Βερολίνο δεν σταμάτησε να προωθεί στην Ευρώπη.

Μετά το τέλος της τελετής, στρατιωτικοί της Μπούντεσβερ μετέφεραν στους ώμους τους το φέρετρό του καλυμμένο με τη γερμανική σημαία, προτού η πομπή πάρει τον δρόμο για το νεκροταφείο της πόλης.

