Κοινωνία

Κηφισός - Τροχαίο: Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν τεράστιες ουρές επιβαρύνοντας κι άλλο όσους ήταν στην κάθοδο της λεωφόρου.

-

Σχεδόν ακίνητα παραμένουν εδώ και ώρα τα αμάξια στην κάθοδο του Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, έπειτα από καραμπόλα πέντε οχημάτων στο ύψος των ΚΤΕΛ.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν έχει υπάρξει κάποιος τραυματισμός. αλλά μόνο υλικές ζημιές.

Τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί, ωστόσο, η κίνηση παραμένει αυξημένη με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές μέχρι και τον κόμβο Καλυφτάκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση καιρού από τα Φώτα

Τροχαίο: Νεκρός 18χρονος - Διαλύθηκε αυτοκίνητο που “καρφώθηκε” σε δέντρο (εικόνες)

Bullying στην Αγία Παρασκευή - Μητέρα 13χρονου: Απείλησαν να σκοτώσουν το παιδί κι εμάς, εάν μιλούσε (βίντεο)