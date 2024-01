Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Αυτοκίνητα βρέθηκαν καμένα (βίντεο)

Ποια ενδεχόμενα εξετάζει το Πυροσβεστικό Σώμα σχετικά με το συμβάν.

Δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα ολοσχερώς καμένα εντοπίστηκαν το Σάββατο το πρωί επί της οδού Αγίου Αλεξάνδρου στο Παλαιό Φάληρο.

Όπως μετέδωσε ο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Θάνος Κλωνόπουλος στην εκπομπή "Στούντιο με θέα" και τη Φαίη Μαυραγάνη, το Πυροσβεστικό Σώμα παρενέβη όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στο ένα όχημα κατά τη διάρκεια της νύχτας από Παρασκευή προς Σάββατο, και έκτοτε διερευνά τις συνθήκες και τις αιτίες του συμβάντος.

Αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο του ατυχήματος, ωστόσο εν συνεχεία μέσα στο ένα από τα αυτοκίνητα βρέθηκαν να έχουν πεταχτεί φωτοβολίδες, γεγονός που στρέφει τις υποψίες του Σώματος στα ενδεχόμενα της επιθετικής πράξης (ή αντίπραξης). Το άλλο αυτοκίνητο φέρεται να ήταν παράπλευρη απώλεια.

Λειτουργούν πολλές κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, ωστοσο τα καταστήματα υπ' ευθύνη των οποίων λειτουργούν, ήταν εκτός λειτουργίας τη συγκεκριμένη στιγμή.

Για κάθε νεότερο εύρημα της έρευνάς του, το Πυροσβεστικό Σώμα θα προβεί σε σχετική ενημέρωση.

