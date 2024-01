Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός ανοιχτά της Λέσβου

Ποιο το μέγεθος, το επίκεντρο και το εστιακό βάθος της δόνησης που έγινε αισθητή στο ελληνικό νησί.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11.53 το πρωί του Σαββάτου 6 Ιανουαρίου, στην τουρκική χερσαία περιοχή 44 χλμ. νοτιοανατολικά της Λέσβου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών η δόνηση είχε εστιακό βάθος 14,5 χλμ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε και ζημίες.

