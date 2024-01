Τοπικά Νέα

Πάτρα: Συλλήψεις για εκβιασμό διοίκησης οργανισμού με “χρυσά κερδη”

Τι ζητούσαν από τα θύματα τους και πώς τους συνέλαβε η ΕΛΑΣ.

Δύο άτομα στην Πάτρα καταγγέλθηκαν και συνελήφθησαν, καθώς εκβίαζαν μέλη διοικητικού συμβουλίου αγροτικού συνεταιρισμού να τους δώσουν 300.000 ευρώ προκειμένου να τους παρέχουν συνδρομή σε ζητήματα δικαστικής και διοικητικής φύσεως. Πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος είναι επιχειρηματίας και μια φίλη του.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας :

«Από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής συνελήφθησαν χθες, Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024, στην Πάτρα, 50χρονος ημεδαπός και 37χρονη ημεδαπή και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εκβίαση.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία,ο 50χρονος ζήτησε από μέλη διοικητικού συμβουλίου αγροτικού συνεταιρισμού το ποσό των 300.000 ευρώ προκειμένου να τους παρέχει συνδρομή σε δικαστικής και διοικητικής φύσεως ζητήματα, που ανέκυψαν μετά την εκλογή νέου προέδρου.

Ακολούθησε προγραμματισμένη συνάντηση, στην οποία εμφανίσθηκε ο 50χρονος μαζί με την 37χρονη, οι οποίοι και συνελήφθησαν μετά την παραλαβή του χρηματικού ποσού των 150.000 ευρώ, μέρος των οποίων είχε προσημειωθεί.

Επίσης, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε όχημα, βρέθηκε και κατασχέθηκε μία μεταλλική συσκευασία που περιείχε μεταλλικά σφαιρίδια για αεροβόλο.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

