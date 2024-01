Αθλητικά

Ευρωπαϊκό Αϊντχόφεν: Η Εθνική Πόλο Γυναικών εξασφάλισε την πρόκριση στην οκτάδα

Χάρη σε ένα σερί 7-0 μέσα σε τέσσερα αγωνιστικά λεπτά, το συγκρότημα της Αλεξίας Καμμένου επέβαλε τη δεδομένη ανωτερότητά του απέναντι στην Κροατία

Την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Αϊντχόφεν εξασφάλισε οριστικά η εθνική υδατοσφαίρισης των γυναικών, μετά την αποψινή νίκη της Ολλανδίας με 14-11 επί της Ουγγαρίας.

Η ελληνική ομάδα θα διεκδικήσει πλέον αύριο (7/1, 19:30) απέναντι στις «οράνιε» την πρώτη θέση του Α΄ ομίλου, όμως ακόμη σε περίπτωση ήττας θα τερματίσει δεύτερη και θα περιμένει στους «8» αντίπαλο που θα προκύψει από τα χιαστί νοκ-άουτ παιχνίδια της Δευτέρας (8/1), που σε κάθε περίπτωση θα είναι βατός (λογικά το Ισραήλ ή η Γαλλία).

Χάρη σε ένα σερί 7-0 μέσα σε τέσσερα αγωνιστικά λεπτά, το συγκρότημα της Αλεξίας Καμμένου επέβαλε τη δεδομένη ανωτερότητά του απέναντι στην Κροατία, έφτασε πολύ άνετα στο τελικό 25-8 και πλέον ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει αύριο (7/1, 19:30) την πρωταθλήτρια κόσμου Ολλανδία, διεκδικώντας την πρώτη θέση του Α΄ ομίλου.

Η ελληνική ομάδα, χωρίς τις Ειρήνη Νίνου και Μαρία Πάτρα που έμειναν εκτός 13άδας και με την Ιωάννα Σταματοπούλου κάτω από τα δοκάρια αντί της Χρυσής Διαμαντοπούλου, εμφανίστηκε υπερβολικά χαλαρή στο ξεκίνημα, ιδίως στην άμυνα, δεχόμενη τέσσερα γκολ στην πρώτη περίοδο (5-4).

Οι φωνές της Αλεξίας Καμμένου έπιασαν τόπο, η εθνική «έσφιξε» την άμυνά της και χτύπησε ανελέητα στην κόντρα. Μέσα σε λιγότερο από τρία λεπτά, οι διεθνείς σημείωσαν έξι αναπάντητα τέρματα (τα τέσσερα η Ελενα Ξενάκη) και «καθάρισαν» το ματς (11-4), με τη διαφορά στη παίρνει από κει και μετά την… ανιούσα, φτάνοντας μέχρι το +18 (25-7), λίγο πριν τη λήξη.

Τα οκτάλεπτα: 5-4, 7-1, 6-1, 7-2

Διαιτητές: Κόριζνα (Πολωνία), Μαξίμ (Μ. Βρετανία)

ΕΛΛΑΔΑ (Αλεξία Καμμένου): Διαμαντοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 4, Χυδηριώτη 1, Ελευθεριάδου 3, Μαργ. Πλευρίτου, Ξενάκη 5, Ασημάκη 1, Τορνάρου 1, Σάντα, Β. Πλευρίτου 3, Γιαννοπούλου 2, Ελληνιάδη 5, Σταματοπούλου

ΚΡΟΑΤΙΑ (Μπρούνο Σαμπιόνι): Μέντβεσεκ, Γιάνκοβιτς 2, Ντέσνιτσα, Γελ. Μπούτιτς 1, Μαγκντ. Μπούτιτς, Σκέλιν, Μπρνέτιτς 1, Γκλας 2, Ρόζιτς, Ιβ. Μπούτιτς, Μπάρισιτς 1, Κάνγκλερ 1, Τρότζαν

