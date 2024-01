Κοινωνία

Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά από ποια λιμάνια δεν εκτελούνται δρομολόγια. Από τον Πειραιά σταμάτησαν τα δρομολόγια και για τον Αργοσαρωνικό με υδροπτέρυγα.

-

Σε ισχύ έχει τεθεί απαγόρευση απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών νοτίων ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φθάνουν κατά τόπους στα πελάγη ως ακόμη και τα 9 Μποφόρ, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Επίσης δεν εκτελούνται δρομολόγια υδροπτέρυγων για τον Αργοσαρωνικό.

Κλειστή είναι και η γραμμή Καβάλα-Πρίνος. Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις δρομολογίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: Καταστροφές σε Φιλοθέη και Παλαιό Ψυχικό (εικόνες)

Αφγανιστάν: Βομβιστική επίθεση σε λεωφορείο

Κορονοϊός – Θωμαΐδης: Πότε αναμένεται η κορύφωση των κρουσμάτων