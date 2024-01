Τοπικά Νέα

Ηράκλειο - πλοίο: Περιπέτεια για περισσότερους από 500 επιβάτες

Τι συνέβη κατά την τακτική αναχώρηση του καθημερινού πλοίου προς Πειραιά, την Κυριακή το βράδυ.

Απαγορεύτηκε προσωρινά την Κυριακή ο απόπλους επιβατηγού οχηματαγωγού από το λιμάνι του Ηρακλείου, λόγω βλάβης στον πλαϊνό καταπέλτη.

Στο πλοίο που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 21.00 για το λιμάνι του Πειραιά, επέβαιναν 571 επιβάτες, 85 ΙΧ επιβατηγά οχήματα, 36 φορτηγά, 16 δίκυκλα και 82 μέλη πληρώματος.

Ακολούθησαν προσπάθειες αποκατάστασης της βλάβης, ενώ αναμένεται να εξεταστεί από κλιμάκιο επιθεώρησης προκειμένου να αποφασιστεί αν θα επανέλθει σε πλόες.

