Πτολεμαΐδα – Θάνατος βρέφους: Διαμαρτυρία στο Μποδοσάκειο

Συγγενείς και φίλοι της οικογένειας του μωρού που πέθανε στο νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας διαμαρτυρήθηκαν έξω από το Μποδοσάκειο.

-

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Διαμαρτυρία για το 15 μηνών βρέφος που κατέληξε στο νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας, πραγματοποίησαν φίλοι και συγγενείς του μωρού.

Κρατώντας πλακάτ στα χέρια συγγενείς της οικογένειας, φώναξαν συνθήματα, ζητώντας δικαιοσύνη για το μικρό αγοράκι που έσβησε, από τον υψηλό πυρετό.

Ζητούν να μάθουν, γιατί οι γιατροί δεν κράτησαν το βρέφος στο νοσοκομείο και θέλουν να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, όσοι ευθύνονται για το θάνατο του παιδιού.

Οι γονείς που βρίσκονται ακόμη στην Αλβανία, είχαν μεταφέρει το αγοράκι τους δύο φορές στο νοσοκομείο με πυρετό, οι γιατροί με οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή τους έστειλαν στο σπίτι και όταν την τρίτη φορά η οικογένεια επέστρεψε, αφού η κατάσταση του παιδιού παρουσίαζε επιδείνωση, οι γιατροί δεν κατάφεραν να σώσουν το μωρό, που δεν άντεξε και κατέληξε.

Στο Μποδοσάκειο νοσοκομείο, ήδη διενεργείται ΕΔΕ για τον θάνατο του παιδιού, ενώ η οικογένεια θα κινηθεί και δικαστικά.

