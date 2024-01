Life

Πέτρος Φιλιππίδης: Βόλτες στην ηλιόλουστη Γλυφάδα (βίντεο)

Τι είπαν τα στελέχη του καθημερινού μαγκαζίνο "Το πρωινό" για τις πρώτες αργές και σταθερές δημόσιες εμφανίσεις του ηθοποιού.

Σε λίγες και διακριτικές δημόσιες παρουσίες προβαίνει σταδιακά ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποίος φαίνεται ότι επιχειρεί σταδιακά να αφήσει πίσω του την περίοδο των κατηγοριών, των δικαστηρίων και κυρίως της φυλακής.

Όπως σημειώθηκε τη Δευτέρα στο καθημερινό μαγκαζίνο του ΑΝΤ1 «Το πρωινό», ο πρωτόδικα καταδικασμένος ηθοποιός επισκέφθηκε για ψώνια στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δημοφιλές κατάστημα οπτικών ειδών στην Πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα. Πρόκειται για ένα από τα κεντρικότερα σημεία των νοτίων προαστίων και σημείο συχνής συνάντησης διασημοτήτων οι οποίες κατοικούν στις γύρω περιοχές. Ο δημοφιλής ηθοποιός με μακριά γένια, ντυμένος casually και με ένα jokey, ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος.

Όπως είναι γνωστό ο Πέτρος Φιλιππίδης καταδικάστηκε ομόφωνα σε α’ βαθμό σε οκτώ έτη κάθειρξης για τις δυο απόπειρες βιασμού από τις τρεις για τις οποίες κατηγορείτο. Στον 61χρονο ηθοποιό χορηγήθηκε αναστολή στην έφεση, υπό τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης κάθε πρώτη του μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Στις αρχές Δεκεμβρίου 2023, ο συνήγορος υπεράσπισής του Μιχάλης Δημητρακόπουλος, είχε αρνηθεί να διαψεύσει ρεπορτάζ που τον ήθελε να έχει απορρίψει τρεις προτάσεις για την επιστροφή του στο θέατρο.

