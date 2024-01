Υγεία - Περιβάλλον

Ιπποκράτειο: πέθανε παιδί με λοίμωξη του αναπνευστικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία με θύμα ένα παιδί 4 ετών, που πέθανε ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο.

-

Κατέληξε τα ξημερώματα της Δευτέρας (8/1) ένα τετράχρονο αγόρι από τη Θάσο που νοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με λοίμωξη του αναπνευστικού.

Ειδικότερα, το παιδί το βράδυ των Θεοφανίων, μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τους γονείς του με εμπύρετη λοίμωξη του αναπνευστικού, στο κέντρο υγείας Πρίνου στη Θάσο.

Έπειτα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, νοσηλεύτηκε στο κέντρο υγείας και το επόμενο πρωί διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Καβάλας.

Εκεί επιδεινώθηκε η αναπνευστική του λειτουργία και διασωληνώθηκε, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα.

Από το νοσοκομείο Καβάλας κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου τα ξημερώματα της Δευτέρας (8/1) κατέληξε, λίγες ημέρες μετά από την τραγωδία με το μόλις 15 μηνών βρέφος στην Πτολεμαΐδα.

Τα αίτια του θανάτου του πρόκειται να διαλευκάνει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί.

«Το παιδάκι ήταν θετικό στον στρεπτόκοκκο, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβα από τους ιατρούς», δήλωσε στο Mega ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαζάνης για γρίπη: Θα έχουμε αύξηση τις επόμενες εβδομάδες

Καρδίτσα: Αρπαγή βρέφους από τον καταζητούμενο πατέρα του

Χρυσές Σφαίρες – “Poor Things”: Βραβεία σε Γιώργο Λάνθιμο και Έμμα Στόουν