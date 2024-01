Υγεία - Περιβάλλον

Πτολεμαΐδα - Θάνατος βρέφους: “Γιατί το διώξανε δυο φορές από το νοσοκομείο;”

Ξέσπασε ο παππούς του μόλις 15 μηνών αγοριού, που πέθανε στο νοσοκομείο, όπου το πήγαν οι γονείς του με υψηλό πυρετό, τρεις φορές μέσα σε δύο ημέρες. ΕΔΕ διεξάγεται στο Νοσοκομείο.

Δύο φορές οι γονείς του 15 μηνών αγοριού στην Πτολεμαΐδα πήγαν το αδικοχαμένο βρέφος στο «Μποδοσάκειο» Νοσοκομείο και τους έδιωξαν, για να καταλήξει τελικά το παιδί λίγες ώρες αργότερα, με την διοίκηση του νοσοκομείου να διεξάγει ΕΔΕ.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλλά γιατί δεν κράτησαν το μωρό μέσα; Γιατί το διώξανε δυο φορές; Την τρίτη φορά το μωρό πήγε έτοιμο να πεθάνει μετά. Και πέθανε κιόλας», είπε μιλώντας στο MEGA ο παππούς του βρέφους. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το μωρό έπασχε από βαριά λοίμωξη του αναπνευστικού, η οποία παραπέμπει σε πνευμονία βαριάς μορφής και μάλιστα σε προχωρημένο στάδιο, κάτι που οι υγειονομικοί που εφημέρευαν ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στο νοσοκομείο, δεν κατάφεραν -όπως φαίνεται- να διαγνώσουν.

«Το διώξανε. Πήγανε πρώτη του μηνός μέσα στο νοσοκομείο, μέσα στα παιδιατρεία και μόλις πήγαμε εκεί, πήγα εγώ με την γυναίκα του Γιώργου, μας λένε "Εντάξει δεν έχει τίποτα" και απαντάω "έχει πυρετό 39-40". Και λέει "εντάξει, είναι ιώσεις, γρίπη και αυτά. Πάρτε λίγο Depon". Ήταν μια νοσοκόμα. Και στο τέλος μου λέει "δεν έχει τίποτα" και τους λέω "κρατήστε το μέσα, δεν είναι καλά το μωρό"», συμπλήρωσε ο παππούς του βρέφους.

Το παιδί το οποίο ψηνόταν με 40 πυρετό βγήκε αρνητικό στο τεστ κορονοϊού και θετικό στο τεστ της γρίπης. Όπως καταγγέλλει ο παππούς του παιδιού, η νοσοκόμα το έστειλε πίσω στο σπίτι, συμβουλεύοντας να του δώσουν λίγο Depon. «"Εντάξει", λέει, "δεν έχει τίποτα. Αν έχει εμετό και δεν κατεβαίνει ο πυρετός και δεν τρώει, φέρ’ το ξανά"» είπε η νοσοκόμα στη μητέρα του παιδιού, σύμφωνα με τον παππού του.

Το μωρό επέστρεψε στο σπίτι, αλλά η κατάσταση της υγείας του όχι μόνο δεν βελτιώθηκε, αλλά επιδεινώθηκε. Συγκεκριμένα, το βράδυ της Τρίτης 2 Ιανουαρίου, το βρέφος ανέβασε και πάλι 40 πυρετό, ενώ έκανε και έμετο. Οι γονείς το πήραν άρον-άρον και το πήγαν ξανά στο νοσοκομείο μέσα στη νύχτα. «Έκανε εμετό, λέω "έκανε εμετό". Πάλι τα ίδια αυτή (η νοσοκόμα)… Μου έχει μείνει αυτό, γιατί δεν το δεχτήκανε το μωρό, από το να κάθεται μέσα στο σπίτι; Το γράφει στον κατάλογο (φάκελο), ότι τη δεύτερη φορά έδωσαν και μια συνταγή, να πάρει κάποια εισπνεόμενα», είπε ο παππούς του βρέφους.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η οικογένεια είχε να αντιμετωπίσει και τις ελλείψεις στα φάρμακα, καθώς το εισπνεόμενο που συνταγογράφησαν οι γιατροί, είχε εξαντληθεί. «Τρίτη φορά αυτοί έδωσαν συνταγή για φάρμακα. Πήγα στο φαρμακείο, υπάρχει έλλειψη, δεν μπορείς να τα βρεις. Πήγα στο σπίτι, του λέω "ρε παιδιά δεν υπάρχει το φάρμακο που ψάχνετε" λέω στον γιο μου». Το παιδί επιστρέφει για δεύτερη φορά μέσα στο ίδιο βράδυ στο νοσοκομείο. Η πρώτη ήταν στις 21:20 και η δεύτερη στις 22:45, εκεί όπου πλέον η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ραγδαία και κάνει για πρώτη φορά εισαγωγή στο νοσοκομείο.

Το μωρό ήταν ωχρό, με κακή κυκλοφορία του αίματος και παγωμένα άκρα. Του χορηγήθηκε η κατάλληλη αγωγή, ωστόσο η επιδείνωση ήταν ραγδαία. Τέσσερις ώρες μετά, πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου, το βρέφος ξεψύχησε στα χέρια των γιατρών.

Την Πέμπτη έγινε σε κλίμα οδύνης η κηδεία του μωρού στην Αλβανία. Ο παππούς αποκαλύπτει, πως και το άλλο παιδί της οικογένειας είχε εμφανίσει συμπτώματα. «Ο μεγάλος ήταν λίγο (κρυωμένος). Εντάξει, ξέρεις τώρα, σε νηπιαγωγείο ήταν. Μήπως ήταν ιός, ήταν και ο μεγάλος λίγο… και ο μικρός. Και οι δύο τα ίδια ήταν. Ο μεγάλος το πέρασε, ο μικρός δεν…», είπε.

Οι γονείς αναμένεται να κινηθούν νομικά. Είναι άνθρωποι του μεροκάματου, που έκαναν τα πάντα να σώσουν το αγγελούδι τους και όπως καταγγέλλουν, τους έδιωξαν δύο φορές από το νοσοκομείο, καθώς δεν αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε προχωρημένη λοίμωξη του αναπνευστικού, συμβατή με πνευμονία. Κατάσταση που υποδηλώνει μία χρόνια λοίμωξη. Έχει ληφθεί υλικό για ιστολογικές εξετάσεις, για να ερευνηθεί και το ενδεχόμενο σηψαιμίας, δηλαδή για γενίκευση της λοίμωξης σε όλο τον οργανισμό.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ΕΔΕ στο Μποδοσάκειο, για να εξακριβωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι γιατροί, ειδικευόμενοι ή μη, εξέτασαν το μωρό και γιατί δεν έκαναν εισαγωγή σε ένα εμπύρετο βρέφος 15 μηνών από την πρώτη κιόλας ημέρα.

