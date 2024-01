Αθλητικά

Πέθανε ο Φραντς Μπεκενμπάουερ: Θρήνος για τον “Κάιζερ”

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για τον χαμό του μεγάλου Φραντς Μπεκενμπάουερ.

Ο «Αυτοκράτορας» πέθανε! Η είδηση ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα (8/1) στις 18:12, o Φραντς Μπεκενμπάουερ πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 78 ετών.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο σύζυγός μου και ο πατέρας μας, Φραντς Μπεκενμπάουερ, πέθανε ειρηνικά στον ύπνο του χθες, Κυριακή, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Σας ζητάμε να μπορείτε να θρηνείτε σιωπηλά και να μην κάνετε ερωτήσεις», ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειας.

Η Γερμανία αποχαιρετά τον μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή της.Ο Φραντς Μπεκενμπάουερ είχε αποσυρθεί από τα κοινά εδώ και πολύ καιρό. Ο θάνατος του γιου του Στέφαν (46) το 2015 και οι φήμες για διαφθορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 τον επηρέασαν, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα της γερμανικής εφημερίδας «Bild».

Γεννημένος στις 11 Σεπτεμβρίου 1945, στο Μόναχο, τη χρονιά που τελείωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος (1945), o ο «Κάιζερ» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Φράντς Μπεκενμπάουερ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του φορώντας τη φανέλα της Μπάγερν.

Ξεκίνησε την καριέρα το 1959 και έπαιξε στους Βαυαρούς μέχρι το 1977, όταν αποφάσισε να...μετακομίσει στις ΗΠΑ για να υπογράψει με τον Κόσμο της Νέας Υόρκης. Στις ΗΠΑ παρέμεινε τρία χρόνια πριν επιστρέψει στη Γερμανία για μερικές σεζόν (1980-1982) με το Αμβούργο. Στην συνέχεια, για να τελειώσει την καριέρα του, γύρισε στις ΗΠΑ μία τελευταία χρονιά, για τον Κόσμο.

Άρχισε να αγωνίζεται ως μέσος, αλλά ήταν εκείνος που καθιέρωσε κι ανέδειξε τη θέση του λίμπερο. Μάλιστα σε πρωτοποριακό για την εποχή ρόλο, με ελευθερία κινήσεων, δημιουργώντας παιχνίδι απ’ τα μετόπισθεν, κατέβαζε την μπάλα και γινόταν ο οργανωτής της ομάδας. Χάρη στην κίνηση, τους ελιγμούς, το στυλ και την προσωπικότητά του «κέρδισε» το προσωνύμιο «Κάιζερ».

Με την Μπάγερν προφανώς κέρδισε τα πάντα, ενώ κατάφερε να πάρει δύο «χρυσές μπάλες». Στην καριέρα του ως παίκτης, έχει κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα και τέσσερα ύπελλα Γερμανίας, τρία πρωταθλήματα NASL (ΗΠΑ), τρία Κύπελλα Πρωταθλητριών, ένα Κύπελλο Κυπελλούχων, ένα διηπειρωτικό, ένα Ευρωπαϊκό και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ως προπονητής κατέκτησε ένα γερμανικό πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο UEFA και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.

