Εξαφάνιση εγκύου: Την δολοφόνησε και την πέταξε ο σύντροφος της

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για ομολογία φίλου του συντρόφου της, που φέρεται να αφαίρεσε την ζωή στην γυναίκα και στο έμβρυο που κυοφορούσε.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην εξαφάνιση της εγκύου από την Καλαμαριά, καθώς όπως αναφέρουν πληροφορίες της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Θεσσαλονίκη, Πωλίνας Κολοκοτρώνη, φέρεται να ομολόγησε ο φίλος της συντρόφου της εγκύου ότι ο σύντροφος της γυναίκας που αγνοείται από την Πρωτοχρονιά, την σκότωσε και την μετέφερε με το αυτοκίνητο του φίλου του εκτός θεσσαλονίκης, όπου και την πέταξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, υποδείχθηκε το σημείο στο οποίο αφέθηκε η σορός της άτυχης εγκύου, ενώ έγινε έρευνα και στο όχημα του φίλου του συντρόφου της.

Η σορός της εγκύου βρέθηκε μέσα σε μπαούλο, σε δασώδη περιοχή μεταξύ Τρίγλιας και Γαλάτιστας, στην Χαλκιδική.

Προσήχθησαν και κρατούνται ο σύνυροφος της εγκύου και ο φίλος του.

Η 41χρονη γυναίκα είχε μια 13χρονη κόρη και βρισκόταν στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Τα ίχνη της γυναίκας χάθηκαν την Πρωτοχρονιά. Από την πρώτη στιγμή ο σύντροφός της προσπάθησε να διώξει τις όποιες υποψίες από πάνω του ισχυριζόμενος πως η 41χρονη του είχε αφήσει μήνυμα πριν εξαφανιστεί. Μάλιστα ο ίδιος ισχυριζόταν πως συνέδραμε στις έρευνες των Αρχών και τόνιζε σε κάθε ευκαιρία πως δεν έχει καμία ανάμειξη στην υπόθεση.

