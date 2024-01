Κοινωνία

Κλέφτης αυτοκινήτων “χτύπησε” 4 αμάξια… στην σειρά

Που και πως εντοπίστηκε και συνελήφθη ο άνδρας που είχε κάνει “επάγγελμα” τις διαρρήξεις και τις κλοπές οχημάτων. Πόσα “ανοίγματα” συνολικά του αποδίδονται.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, «συνελήφθη, πρώτες πρωινές ώρες της 6-1-2024, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 44χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για απόπειρα κλοπής κατ’ εξακολούθηση και κλοπή από αυτοκίνητα.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος κινούμενος πεζός στην περιοχή του Αμαρουσίου, περιεργαζόταν αυτοκίνητα, ενώ διαπιστώθηκε ότι προκάλεσε φθορές (θραύση υαλοπίνακα) σε 4 σταθμευμένα οχήματα, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσει κάτι.

Κληθέντες αστυνομικοί κατόπιν στοχευμένων αναζητήσεων και οδηγιών από το Κέντρο της Άμεσης Δράσης, εντόπισαν σε κοντινό σημείο λίγο αργότερα τον 44χρονο και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου, όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης των αξιόποινων πράξεων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος αφού περιεργαζόταν σταθμευμένα οχήματα, προέβαινε συνήθως σε θραύση του τζαμιού του οδηγού, με σκοπό την κλοπή. Ορισμένες φορές αφαιρούσε αντικείμενα ευρισκόμενα στο εσωτερικό τους.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου εξιχνιάστηκαν επιπλέον 8 περιπτώσεις. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

