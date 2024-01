Πολιτική

Βορίδης για ομόφυλα ζευγάρια: Οι απόψεις μου δεν έχουν αλλάξει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπουργός Επικρατείας για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

-

Ο Υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και ερωτηθείς αν έχει αλλάξει κάτι στις απόψεις του για τα ομόφυλα ζευγάρια και το νομοθετικό πλαίσιο των παρεμβάσεων που ετοιμάζει η Κυβέρνηση, απάντησε πως «οι θέσεις μου είναι απόψεις Αρχών και κατά συνέπεια δεν μπορούν να αλλάξουν».

Πρόσθεσε όμως πως ο διάλογος που έχει ξεκινήσει για τις αντιδράσεις που υπάρχουν και ειδικά στο εσωτερικό της ΝΔ είναι άκαιρος καθώς θα πρέπει πρώτα «να περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό να παρουσιάσει τις θέσεις του και να εξηγήσει το νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να γνωρίζουμε όλες τις παραμέτρους».

Δήλωσε πως «η Εκκλησία μπορεί να έχει λόγο όταν μιλάμε για θέματα που έχουν έντονη ηθική διάσταση όπως αυτό για τα ομόφυλα ζευγάρια» και ξεκαθάρισε ότι τόσο ο πρωθυπουργός όσο και η κυβέρνηση κινούνται και παίρνουν αποφάσεις χωρίς να υπολογίζουν το πολιτικό κόστος, όπως υποθέτουν κάποιοι.

Σχολιάζοντας το θέμα της ακρίβειας, τόνισε ότι έχουν υπάρξει μέχρι τώρα πολλές κυβερνητικές πρωτοβουλίες, αλλά η ακρίβεια επιμένει. «Η αποτελεσματικότερη όμως πολιτική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η αύξηση των εισοδημάτων και η κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα τις προθέσεις της», υπογράμμισε ο Υπουργός Επικρατείας.

Παραδέχθηκε δε πως «η επιδοματική πολιτική δεν έχει φιλελεύθερο χαρακτήρα, αλλά έχει νόημα όταν γίνεται στοχευμένα και σε ειδικές συνθήκες όπως αυτές που αντιμετωπίζουμε τώρα».

Σχολίασε δε πως μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε ρυθμιστικό πλαίσιο για την αισχροκέρδεια, με συνέπεια πολλές περιπτώσεις να πηγαίνουν στα δικαστήρια και να καταρρίπτονται ως αβάσιμες, κάτι που άλλαξε με την νομοθετική ρύθμιση της παρούσας Κυβέρνησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράκ: Πυρκαγιά σε μαιευτήριο προκάλεσε των θάνατο βρεφών

ΗΠΑ - Λευκός Οίκος: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πύλη του φράχτη

Παγώνη: Ο κορονοϊός είναι εδώ, ποτέ δεν έφυγε