Πολιτική

Πλεύρης για ομόφυλα ζευγάρια: Διαφωνώ και δεν θα ψηφίσω το νομοσχέδιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Πρόκειται για ένα θέμα που συνδέεται με θέματα συνείδησης», διευκρίνισε ο βουλευτής της ΝΔ.

-

Σταθερός στην απόφασή του να μην ψηφίσει το κυβερνητικό νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια είναι ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ Θάνος Πλεύρης όπως τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Ο πρωθυπουργός θα θέσει το πλαίσιο θα αναπτυχθούν και τα επιχειρήματα. Εγώ διαφωνώ και για τον γάμο, οπότε δεν περιμένω τι παραπάνω ή λιγότερο μπορεί να έχει (το νομοσχέδιο). Να τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός και επ’ αυτού θα τοποθετηθώ», είπε ο κ. Πλεύρης.

«Πρόκειται για ένα θέμα που συνδέεται με θέματα συνείδησης δεν συνδέεται με χάραξη πολιτικής και η διαφωνία μου εκφράζεται με τη μη στήριξη, δεν θα το ψηφίσω» διευκρίνισε ο βουλευτής της ΝΔ.

«Διαφωνώ με οποιαδήποτε παρέμβαση στο οικογενειακό δίκαιο άρα και στην αλλαγή μορφής της οικογένειας, ακόμα και αν δεν υπάρχει τεκνοθεσία. Αυτά τα θέματα έχουν λυθεί με σύμφωνο συμβίωσης σε απλές μορφές», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα πάντα με τον κ. Πλεύρη, η πρόταση νόμου που κατατέθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ λέει: “γάμος, υιοθεσία, κατάργηση των όρων άνδρας - γυναίκα στο πλαίσιο του δικαίου μας, επιλογή του γονέας 1 και γονέας 2 (πατέρας – μητέρα κατ’ επιλογή «Γονέας Ι» και «Γονέας ΙΙ»). Λέει δηλαδή στον αστικό κώδικα να μην χρησιμοποιούνται τα έμφυλα, και ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (παρένθετη μητέρα)".

“Η διάταξη όπως τη φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει σε καμία χώρα της ΕΕ. Θέλει να ικανοποιείται το «εγώ» κάποιων για να κάνουν παιδιά”, κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Bullying - Αγία Παρασκευή: Αποβλήθηκε μόνιμα ο μαθητής - “νταής” απο το σχολείο

Ενδοοικογενειακή βία – Βόλος: Γεμίζω την καραμπίνα κι έρχομαι να σε σκοτώσω...

Βορίδης για ομόφυλα ζευγάρια: Οι απόψεις μου δεν έχουν αλλάξει