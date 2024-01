Υγεία - Περιβάλλον

Ευαγγελισμός - Καταγγελία: Ληστές με στολή τραυματιοφορέα έκλεψαν ασθενή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα μέθοδος εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών για την απόσπαση λείας, και μάλιστα μέσα σε Νοσοκομεία.

-

Ένα απίστευτο περιστατικό ληστείας φέρεται να έχει συμβεί τη Δευτέρα στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει το θύμα, δύο απατεώνες ντυμένοι με ρούχα τραυματιοφορέα τον κατέπεισαν να μπει μόνος στο ασανσέρ μαζί τους και συνέχεια του αφαίρεσαν διά της βίας, 720 ευρώ από το πορτοφόλι του.

Όπως δήλωσε το θύμα στοΟΡΕΝ, είναι καρκινοπαθής και κάθε 21 μέρες πηγαίνει στον Ευαγγελισμό να κάνει τη θεραπεία του προγραμματισμένα. Έτσι συνέβη και τη Δευτέρα.

Προ της χορήγησης του φαρμάκου, ο ογκολόγος ζήτησε άλλη μία ακτινογραφία θώρακος από τον ασθενή και εκείνος ξεκίνησε να μεταβεί στο ακτινολογικό εργαστήριο για να την πραγματοποιήσει. Αφού την έβγαλε και με την πλάκα στα χέρια, είδε να “τον περιμένουν” στο διάδρομο δύο άγνωστοι οι οποίοι φορούσαν στολή τραυματιοφορέα. Προφασιζόμενοι πως δήθεν λειτουργούσε μόνο το ένα από τα δύο διαθέσιμα ασανσέρ, οι δύο άνδρες μπήκαν μαζί του στον ανελκυστήρα αυτό.

Αφού οι τρεις τους κλείστηκαν στο ασανσέρ κι εκείνο ξεκίνησε να κινείται, ο ένας από τους δύο “τραυματιοφορείς” άρχισε να τον πιέζει σωματικά για να τον ακινητοποιήσει, και ο άλλος άρχισε να του ψάχνει το πορτοφόλι και να αφαιρεί χαρτονομίσματα από αυτό. Όταν το ασανσέρ έφτασε στον προορισμό του, εξαφανίστηκαν μέσα στο πλήθος και εγκατέλειψαν το νοσοκομείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράκ: Πυρκαγιά σε μαιευτήριο προκάλεσε των θάνατο βρεφών

ΗΠΑ - Λευκός Οίκος: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πύλη του φράχτη

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Τρίτη