Κοινωνία

Ήρθαν τα χιόνια: “Στα λευκά ντύθηκαν” Πήλιο και Φλώρινα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες οι θερμοκρασίες στην ευρύτερη περιοχή και στα χιονοδρομικά κέντρα. Ποιοι δρόμοι χρειάζονται αλυσίδες.

-

Έντονη ήταν η χιονόπτωση το μεσημέρι της Τρίτης στη Φλώρινα και τα πάντα είχαν καλυφθεί από ένα λευκό πέπλο. Το θερμόμετρο έδειχνε -1, ενώ προβλήματα παρουσιάστηκαν στις μετακινήσεις, κυρίως στις ορεινές περιοχές.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με την χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων:

στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού (Α-27) Νίκης-Φλώρινας

στην Εθνική Οδό Φλώρινας – Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής (μέσω Βίγλας), από το 15ο χλμ. έως το 30ο χλμ.

στην Εθνική Οδό Φλώρινας – Κοζάνης (νέο και παλαιό τμήμα μέσω Κλειδίου), από το 22ο χλμ. έως το 28ο χλμ.

στην Επαρχιακή Οδό Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 30ο χλμ.

στην Παλαιά Εθνική Οδό Φλώρινας – Έδεσσας (μέσω Κέλλης), από το 22ο χλμ. έως 35ο χλμ.

στην Επαρχιακή Οδό Φλώρινας – Άνω Κλεινών – Ακρίτα (διασταύρωση με Εθνική Οδό Φλώρινας – Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής), από το 16ο χλμ. έως το 22ο χλμ.

στην Επαρχιακή οδό Αετού – Νυμφαίου, από το 3ο χλμ. έως το 9ο χλμ.

στο Επαρχιακό και Δημοτικό δίκτυο Δήμου Φλώρινας

Πηγή: NeaFlorina.gr

Χιονίζει από το πρωί της Τρίτης και στο Πήλιο. Στα Χάνια το χιόνι έχει φτάσει τα 5 εκατοστά, χωρίς όμως να υπάρχουν προβλήματα στον δρόμο Βόλου-Ζαγοράς.

Η χιονόπτωση είναι πιο έντονη στην κορυφή του Πηλίου και στο χιονοδρομικό κέντρο στις Αγριόλευκες, όπου το χιόνι έφθασε τα 10 εκατοστά. Το θερμόμετρο στις 11.00 έδειξε -2 βαθμούς Κελσίου στα Χάνια και -4 στο χιονοδρομικό τους, όπου επικρατούν και ισχυροί άνεμοι.

Στην πόλη του Βόλου βρέχει και η θερμοκρασία είναι 8 βαθμοί Κελσίου. Στις Σποράδες δεν υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα παρά μόνο ισχυροί άνεμοι και για αυτόν τον λόγο δεν εκτελέστηκαν την Τρίτη τα δρομολόγια των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων από το λιμάνι του Βόλου.

Πηγη: Meteo.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Bullying - Αγία Παρασκευή: Αποβλήθηκε μόνιμα ο μαθητής - “νταής” απο το σχολείο

Ενδοοικογενειακή βία – Βόλος: Γεμίζω την καραμπίνα κι έρχομαι να σε σκοτώσω...

Βορίδης για ομόφυλα ζευγάρια: Οι απόψεις μου δεν έχουν αλλάξει