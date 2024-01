Κοινωνία

Missing Alert για 22χρονη αγνοούμενη

Που εντοπίστηκαν για τελευταία φορά τα ίχνη της. Τι αναφέρει η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση μιας 22χρονης από τα Χανιά της Κρήτης.

Η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει τα εξής:

"Στις 12/12/2023, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από τα Χανιά Κρήτης, η Ζερελλάρι Παλόμα, 22 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 08/01/24 για την εξαφάνιση της και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ζερελλάρι Παλόμα έχει ύψος 1.65 μ., έχει κανονικό βάρος, πυρόξανθα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πολύχρωμο πουκάμισο και ροζ μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ".

