Μεταναστευτικό – Λέσβος: Ναυάγιο με νεκρούς τα ξημερώματα

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός θυμάτων και διασωθέντων, την ώρα που οι άνεμοι 8-9 μποφόρ δεν επιτρέπουν τις θαλάσσιες έρευνες.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Γεωργίου Λουτρόπολης Θέρμης στη Λέσβο.

Τα ξημερώματα μία ομάδα μεταναστών προσέγγισε την παραλία υπό δυσμενέστατες καιρικές συνθήκες με ανέμους 8-9 μποφόρ.

Εννέα άτομα βρέθηκαν σώα στη στεριά ενώ δύο άτομα εντοπίστηκαν νεκρά.

Οι έρευνες συνεχίζονται από ξηράς από στελέχη του Λιμενικού και της Αστυνομίας καθώς οι καιρικές συνθήκες που εξακολουθούν να είναι ΒΑ 8-9 δεν επιτρέπουν τις θαλάσσιες έρευνες.

