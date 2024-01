Πολιτική

Τσιόδρας για ομόφυλα ζευγάρια: Η συζήτηση άνοιξε με άναρχο τρόπο

Τι απάντησε στα ερωτήματα για το πότε θα έρθει το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια στη Βουλή και αν θα τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας.

Ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στη συζήτηση που έχει ανοίξει για το νομοθετικό πλαίσιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, λέγοντας ότι «η συζήτηση άνοιξε με άναρχο τρόπο», διευκρινίζοντας πως θα πρέπει πρώτα να ακούσουμε τις λεπτομέρειες, τις περισσότερες από τις οποίες αναμένεται να πει σήμερα ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που θα δώσει στην ΕΡΤ.

«Πρόκειται για ένα νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τα δικαιώματα κάποιων συνανθρώπων μας και ο πρωθυπουργός θα θέσει τις βάσεις για το πώς βλέπει το όλο θέμα η κυβέρνηση», τόνισε ο κ. Τσιόδρας, συμπληρώνοντας πως «ο πρωθυπουργός πήρε αυτή την πρωτοβουλία ακριβώς γιατί πιστεύει πως αυτά τα δικαιώματα δεν μπορούν να μπουν σε παζάρι».

Διευκρίνισε ότι το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια που θα κατατεθεί, θα είναι ενιαίο όπως και η ψήφος σε αυτό και κάλεσε την αντιπολίτευση να μην το προσεγγίσει με μικροκομματική σκοπιμότητα.

Δεν απάντησε στα επίμονα ερωτήματα αν θα τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας κι αν θα υπάρξουν συνέπειες για όσους κυβερνητικούς βουλευτές δεν το ψηφίσουν, ενώ απάντησε ότι δεν γνωρίζει πότε αυτό το νομοσχέδιο θα έρθει στη Βουλή.

Επίσης, σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις που αναμένονται σήμερα και θα αφορούν νέα μέτρα κατά της ακρίβειας, τόνισε ότι «ο αγώνας κατά της ακρίβειας είναι διαρκής», αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί μείζον πρόβλημα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι χώρες με πιο ισχυρή οικονομία όπως η Γαλλία και η Γερμανία έχουν υψηλότερο πληθωρισμό από την Ελλάδα.

