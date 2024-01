Αθλητικά

Australian Open: Συνεχίζει η Γραμματικοπούλου, αποκλείστηκε η Παπαμιχαήλ

Τα αποτελέσματα των δυο Ελληνίδων αθλητριών που συμμετείχαν στον πρώτο προκριματικό γύρο του Australian Open.

Η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου ξεκίνησε νικηφόρα στα προκριματικά του Australian Open, καθώς επικράτησε με 7-5, 6-3 της 20χρονης Αμερικανίδας και Νο199 του κόσμου, Ελβίνα Καλίεβα, παίρνοντας την πρόκριση για τον 2ο γύρο.

Αυτή είναι η πρώτη φορά, μετά το 2019, που η Γραμματικοπούλου περνάει την πρώτη φάση των προκριματικών μετά από δύο σερί ήττες το 2022 και το 2023, ενώ δεν είχε συμμετάσχει το 2020 και το 2021. Η Ελληνίδα πάντως θα έχει δύσκολο 2ο γύρο καθώς θα παίξει κόντρα στο Νο1 του προκριματικού ταμπλό, Νταγιάνα Γιαστρέμσκα.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ από την πλευρά της δεν κατάφερε να νικήσει την 26χρονη Κύπρια και Νο179 του κόσμου, Ραλούκα Σέρμπαν, η οποία επικράτησε με 7-5, 6-2 μετά από μία ώρα και30 λεπτά παίρνοντας την πρόκριση για τον 2ο προκριματικό γύρο του Australian Open.

